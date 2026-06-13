Такова чудо няма. Дуплантис продължава да изумява света
Подобрява за 14-ти път световния си рекорд
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Подобрява за 14-ти път световния си рекорд
Феноменът постави десетия си световен рекорд в овчарския скок
Дуплантис скочи 6,26 на турнира в Полша
Шведът премина летва от 6,18 м и взе чек на 30 000 долара
Дуплантис преодоля 6,17 м в овчарския скок