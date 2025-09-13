Рай за златотърсачките! Сърцето на шампиона Иван е свободно

Все повече се усилва шумотевицата около Иван Иванов и Александър Василев.

Това са новите звезди на българския тенис и славни наследници на гордостта ни в този спорт Григор Димитров.

Навръх празника Съединение двете момчета играха финал на един от най-престижните турнири в света - US Open, резултатът от който при всички положения щеше да бъде победа за България.

Това бе и най-големият подарък за самочувствието на страната ни на големия празник 6 септември. В крайна сметка Иван, който бе №1 при юношите и на "Уимбълдън", стана шампионът при момчетата и на Откритото първенство на САЩ, а Сашо остана негов подгласник.

Ти си моят шампион

"Ти си моят шампион!" С тези думи се обърна към любимото си момче Александър Василев половинката на тенисиста. Първият братовчед на легендата Григор Димитров /майките на двамата са сестри/ отстъпи с 0:2 сета на Иванов в спора за трофея. Оказва се Сашко има своята нежна подкрепа през цялото време.

"България Днес" научи, че гаджето му се казва Виолета Дянкова. 18-годишният плевенчанин и чаровната му приятелка са неотлъчно заедно и тя първа го утешава след загубения финал. Тя следва в Юридическия факултет на Софийския университет, като сега ще бъде във втори курс.

Различна е ситуацията на нежния фронт при юношеския шампион Иван, който през октомври ще навърши 17 години. Той живее, тренира и учи в популярната академия на тенис легендата Рафаел Надал в град Манакор на остров Майорка.

Там графикът му е строго фиксиран по часове и на този етап няма време за гаджета. Пред американските журналисти след триумфа си Ванката коментира:

"Мисля, че играх страхотно и нашите мeчти се сбъднаха. Срещнахме се с Александър на финала. Изцяло български финал и изцяло българска публика. Щастлив съм, че това се случи и съм много щастлив, че днес победих.

Аз съм просто Иван Иванов

"Аз съм Иван Иванов. Това е българското произношение. Много хора ме наричат Айвън Айвънов, с което нямам проблеми. Вие си решавате." Шампионът бе попитан неправилно и за връзката си с Григор Димитров.

"Мисля, че имате грешка - не сме роднини. Не съм този човек. Александър е. Да имаме пример като Григор в България и човек за подражание е нещо невероятно. Много държави с нашето население нямат такъв играч. Ние имаме късмета да го имаме", сподели Иванов.

След това говори и за Деня на Съединението на България.

"Празнуваме го. Да, особено когато бях по-малък, защото от 3-4 години съм в Испания, така че понякога нямаме време или забравям, но когато съм в България, особено в българското училище, винаги трябваше да учим за датата.

Сега играхме точно на този ден и съм много щастлив, че този успех се случи точно сега", категоричен бе Иван.

Баница и кебапчета

Той няма търпение да се прибере на родна земя, където живеят родителите му. Само преди месец и половина, когато спечели и юношеския "Уимбълдън", майка му Ваня го посрещна във Варна с любимите му храни - баница и кебапчета.

Чаровна дама отваря пътя на Иванов към прословутата академия на Рафа Надал, където е единственият на пълна стипендия.

Там ментор му е самият легендарен испанец заедно с неговия чичо Тони Надал. Полина Радева е бивша българска тенисистка, която над седем години работи като главен треньор в школата в Манакор.

Първият наставник на шампиона от "Уимбълдън" и US Open е Пламен Радев - баща на Поли. Именно по тази линия талантът заминава за Испания, където е одобрен. Тя познава таланта от петгодишен.

"Тенисът е нещо, което изисква толкова много лишения и упоритост. Ако няма любов към него, ако някой друг трябва да те кара да тренираш, трудно ще се получи. Иван е един от тези добри примери.

Дори да е контузен или изморен, той никога няма да ти каже: "Може ли вече да приключим". Ще иска да тренира още и още. Той е готов да победи всеки, имайки самочувствието, че е по-добър от всеки", споделя Полина.

Самата тя има приятел испанец и признава, че той много харесва България и един ден възнамеряват да заживеят тук.

