Български екип влиза в световния клуб на технологичния елит

Office 1 официално получи статут на Lenovo 360 Platinum Intelligent Devices Partner – най-високото ниво на партньорство в глобалната програма на Lenovo за оторизирани партньори.

Отличието поставя българската компания сред технологичния елит, работещ пряко с най-големия производител на компютри в света, и е поредното доказателство за нейната стратегическа визия и устойчиво развитие на пазара.

Признание, изградено върху дългогодишно доверие

Новият статус е резултат от многогодишното успешно сътрудничество между Office 1 и Lenovo, както и от последователната стратегия на българската компания за развитие на технологични решения и услуги за бизнеса. Като Platinum партньор Office 1 ще получи ексклузивен достъп до премиум устройства, иновации и възможности за съвместни маркетингови инициативи на глобално ниво.

„Това постижение е поредното доказателство за доверието, което Lenovo има в екипа на Office 1, и за нашия общ стремеж да предлагаме иновативни решения с реална стойност за клиентите,“ коментират от Office 1. „За нас това е не само признание, но и ангажимент да продължим да бъдем двигател на технологичното развитие на малкия и среден бизнес в България.“

Нови възможности и глобален достъп до иновации

Платиненият статут отваря врати към изцяло нови възможности – Office 1 вече ще може да организира обучения и събития съвместно с експертите на Lenovo, да участва в международни конференции и да представя първи новите устройства на българския пазар. Сред привилегиите на статута са и достъпът до най-добрите търговски и ценови условия за корпоративните клиенти, както и възможността за разработване на съвместни решения в областта на интелигентните технологии.

Български принос в глобалната екосистема на Lenovo

С този стратегически успех Office 1 затвърждава позициите си като доверен технологичен партньор и доказва, че българските компании могат да бъдат част от най-високите нива на глобалните бизнес екосистеми. Признанието от Lenovo не само потвърждава професионализма на екипа, но и отваря нова страница в развитието на технологичния сектор у нас – страница, в която българската експертиза заема заслужено място на световната сцена.

