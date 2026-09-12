Български екип влиза в световния клуб на технологичния елит
Компания от България получи най-високия статут в глобална програма за интелигентни устройства
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Компания от България получи най-високия статут в глобална програма за интелигентни устройства
Една от отличителните характеристики на Legion Slim 5 е, че е изключително удобен за пренасяне
Engadget смята, че подразделението на Lenovo за гейминг смартфони има проблеми, защото китайската компания не е успяла да направи своите Legion смартф...
В по-голямата си част актуализациите засягат хардуерните компоненти на устройствата, но в някои случаи има и промени в дизайна
Lenovo явно е обновил серията си Vibe с нов представител. Става въпрос за модела Lenovo Vibe C - устройство, насочено към най-ниския ценови сегмент. Т...
Ню Йорк. Apple застана на пето място по продажби на компютри в света, след като изпревари по този показател Asus. През третото тримесечие на 2014 г. с...
Хонконг. Google е купила дял от 5,94% в китайския производител на компютри и мобилни устройства Lenovo, съобщи Ройтерс, като се позовава на информаци...
Вашингтон. Lenovo Group ще купи производителя на телефони Motorola от Google, съобщи Ройтерс. Обявената цена за продажбата е 2,91 млрд. долара. Това...
Пекин. Китайският производител Lenovo обяви 36% ръст на печалбата за тримесечието от юли до септември, дължащо се на увеличени продажби на таблети и с...