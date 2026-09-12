Всичко за Lenovo

Следете всички новини, анализи и коментари за Lenovo. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Технологии Общество
Lenovo представи 4G смартфон

Lenovo представи 4G смартфон

Lenovo явно е обновил серията си Vibe с нов представител. Става въпрос за модела Lenovo Vibe C - устройство, насочено към най-ниския ценови сегмент. Т...

18 май | 6:20
0 коментара
8192
Google купи дял от Lenovo

Google купи дял от Lenovo

Хонконг. Google е купила дял от 5,94% в китайския производител на компютри и мобилни устройства Lenovo, съобщи Ройтерс, като се позовава на информаци...

07 февруари | 11:26
0 коментара
11203
Lenovo купува Motorola от Google

Lenovo купува Motorola от Google

Вашингтон. Lenovo Group ще купи производителя на телефони Motorola от Google, съобщи Ройтерс. Обявената цена за продажбата е 2,91 млрд. долара. Това...

30 януари | 9:00
0 коментара
18772