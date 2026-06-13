Може ли Европа да си позволи Зелената сделка?
Европейските институции и щедро финансирани медии ни обясняват, че в дългосрочен план всички тези жертви и усилия ще се отплатят
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Европейските институции и щедро финансирани медии ни обясняват, че в дългосрочен план всички тези жертви и усилия ще се отплатят
България е обречена на много високи цени на тока и внос
Според него извличането на редки метали от въглищата би било реално „позеленяване“ на икономиката
Искра Михайлова, Даниел Проданов и Стоян Таслаков се завърнаха от Берлин
Демонстрацията се състоя по време на срещата на върха
Брюксел предлага зелените сектори да получат регулаторни облекчения
Новите неравенства са породени от климата
Мерките трябва да бъдат предложени от Министерството на енергетиката
По негови думи Зелената сделка е утопия, която няма как да се случи
В комплекса “Марица-Изток” е предвидена цялостна реформа
Консултативният съвет за Европейската зелена сделка възобнови работата си
Зеленият преход трябва да е справедлив и пропорционален, каза премиерът в Глазгоу
Зелената сделка е възможност България да изгради нов икономически модел Ако преходът не бъде осъществен плавно и разумно, могат да „загинат“ цели р...
Дигитализация, подобрен достъп до пазари и финансиране са трите стълба за подпомагане от ЕС
"Пасивната къща" е решение за пестене на енергия и по-ниски разходи
Отговори даде уебинар на центристката група „Обнови Европа“ в Европейския парламент
Евродепутатът от ДПС беше домакин на онлайн конференция
България повече от десетилетие развива "зелени политики", изтъкна вицепремиерът
Пламен Димитров представи вижданията на КНСБ за така наречената "Зелена сделка"
Зелената сделка е проблем, каза премиерът в Брюксел