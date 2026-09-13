Шенген ли? Тези държави затягат контрола по границите си
Правилата на шенгенското пространство позволяват тези мерки да бъдат предприемани "в краен случай"
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Правилата на шенгенското пространство позволяват тези мерки да бъдат предприемани "в краен случай"
Ако заболеваемостта продължава да се увеличава
Може да се наложат и още по-строги ограничения
Училищата ще започнат присъствено, каза министърът
Ангел Кунчев предлага ограничения за заведенията
Нямаме намерение да въведем задължителна ваксинация, увери служебният премиер
От тази седмица и за цялата страна е наложително спазването на 50% капацитет на заведенията
Чака доклад от Ангел Кунчев
заради увеличения брой заразени
Решават за училищата в последния момент
През другата седмица вече ще има издадена заповед
Парите за компенсации свършили
Проблем със заведенията и границите
Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов
Младите и бременните да се пазят от британския щам
Затваря училищата и въвежда нови ограничения за магазините
Новите рестрикции ще бъдат обявени в четвъртък на брифинга на НОЩ
Детските градини в Свищов затварят, ученици минават онлайн
В четвъртък здравният министър ще обяви дали ще има промяна
Леглата в болниците вече се пълнят много бързо, каза Десислава Кателиева