Наш певец на косъм от победата на грандиозно риалити в Сърбия
Янко Янков излезе от шоуто под номер 5
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Янко Янков излезе от шоуто под номер 5
Инж. Янков предлага осъществяване на строг контрол върху използването на апортните вноски в търговските дружества към Министерството на отбраната
Сериозен е проблемът с контрола, каза кандидатът за народен представител
Нужен е анализ на проблемите, свързани с инфраструктурата на отбраната, счита кандидатът за народен представител от „БСП за България“
Проблемите на земеделските стопани са свързани с трудностите при получаване на субсидии, заяви кандидатът за народен представител
Нямаме достатъчно инвестиции, каза Петър Чобанов
Война между НАТО и Русия е невъзможна. Това заяви народният представител от ПГ на ДПС Янко Янков пред журналисти в парламента. Той коментира информаци...
Хванаха се за бурките, за да провокират обществени настроения Янко Янков бе избран за един от петимата заместници на новия лидер на ДПС Мустафа Карад...
Задължителна казарма от 6 месеца за всички и връщане на военното обучение в училище поиска лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. Според него, с военна...
Повелята на Доган е никакво отстъпление от евроатлантическия път Егото на Местан ще го превърне в отрицателен национален герой, казва Янко Янков Янк...
ДПС е "за" провеждането на референдум за промени в изборното законодателство, но след местния вот. Това стана ясно от думите на народния представител...
Стара Загора. Областният лидер на "България без цензура" Янко Янков е осъден за обида в социалната мрежа Фейсбук. Той трябва да заплати на ищеца - мес...
Сливен. Досегашният депутат Янко Янков води листата на ДПС в Сливен. Бившият сливенски кмет вече има три мандата в народното събрание като депутат о...
Стара Загора. Неочаквани оставки и обвинения се разразиха в общинската организация на България без цензура само месец след евроизборите, в които старо...
София. "В последно време имаме добра работа на прокуратурата и специалните служби". Това заяви депутатът от ДПС Янко Янков пред радио К2. Той съобщи,...
Бежанска вълна няма да има, но енергийната ни сигурност е застрашена, казва Янко Янков
Сливен. Първият български рейнджър Янко Янков е назначен на работа в областна администрация Сливен. Офицерът от резерва отговаря за мобилизационната г...