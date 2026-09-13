Как подадената ръка може да промени живота
Павлин, на когото "Стандарт" и бизнесменът Иван Колев помогнаха за детска стая, сега се радва на двете си дъщери отличнички
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Павлин, на когото "Стандарт" и бизнесменът Иван Колев помогнаха за детска стая, сега се радва на двете си дъщери отличнички
Превеждаме, търсим квартира и работа за близките на пациентите, казва Панайотов Да подкрепяш сънародниците си, когато са изпаднали в най-тежко състоя...
"ВЪЗКРЕСИ ДОБРОТО" "Живее ми се". Това ми написа във фейсбук 29-годишният Николай Божиков от Калофер. Компютърът е целият му свят. Защото Ники не мож...
Жената, чиято къща изгоря при пожар, мечтае отново да стане приемен родител Семейството й искрено вярва, че скоро отново ще има свой дом Драги читат...
Съученици дариха джобните си, непознати подкрепиха родителите, които търсеха средства за лечението на детето си Семейство Ненчовски от Враца е премин...
Млад мъж от Враца се принуди да остави сина си заради безпаричие. Мъките за 31-годишния Красимир Петров и 8-годишния му син Денис започнали преди 5...
Момиченцето спешно се нуждае от парите, за да постъпи за изследване в турска клиника Тя е почти на пет години и човек, като я погледне, не може да...
Възкреси доброто Благодарение на силната си воля и ежедневните упражнения русенецът вече прави няколко крачки Миг невнимание преобръща живота на е...
Ивилина Димова преди болестта да я прикове на инвалидна количка
Ученици от Смолян събраха пари на болна жена за спасителна операция Организиран от тях концерт върна надеждата на семейство с изгорял дом Те са д...
Община Хасково го включва в Парада на занаятите на Великденския базар Хасковлията Ивайло Панев е на 33 години. България е в сърцето му. На дясната си...
Борбената майка недоумява защо парите за хората в неравностойно положение не стигат до тях Сигурно можеше и двамата да са здрави, но явно трябва да...
Мечтата на абитуриента от Сливен е да стане първият юрист в ромския квартал "Надежда" "Амбицията ми е да завърша право и да стана първият юрист в сли...
Обездвижена е след катастрофа, нужни са й 15 000 евро за рехабилитация в Словакия От три години тренира всеки ден, язди и играе баскетбол в инвалидна...
Вече 2 г. подкрепят семейства и сираци от Петрич до Троян Да се обречеш да правиш добро и не само - ами и да го превърнеш в своя професия. Това е и...
Заедно с вас, читателите на "Стандарт", можем да направим света по-добър Не е трудно да направиш някого щастлив. Това е равносметката от камп...
Снимки връщат радостта от живота за залезли звезди Как един фотоапарат може да промени човешка съдба? При това - само за няколко седмици? Отговор дав...
И от чужбина дават лепта за храма, държавата помогна с 10 000 лв. Безработни строители са готови да работят безплатно от здрач до зори Село без църк...
Срещат се в църквата навръх Великден, той иска ръката й мигновено Семейство талантливи художници живее на ръба на оцеляването, но не спира да рисува...
Крисия, Тони Димитрова и Орлин Павлов се събраха на една сцена, за да го спасят80 000 лв. се събраха за битката му с рака, трябват още толкова Тази н...