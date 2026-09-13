Човек на Доган аут от бюрото за СРС-та
Николай Цонев няма необходимия стаж, 7 продължават надпреварата
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Николай Цонев няма необходимия стаж, 7 продължават надпреварата
София. Няма никакви данни СРС-та да са прилагани по отношение на лица, още повече спрямо хора, участвали в протести. Това се казва в съобщение, изпрат...
София. Софийският апелативен съд потвърди изцяло присъдата на първоинстанционния Софийски градски съд (СГС) от 29. 05. 2014 г. по делото срещу Цветан...
В дирекция "Сигурност" на МВР проверките констатираха притеснителни факти, свързани с използването на Специални разузнавателни средства и информацията...
Вътрешният министър от кабинета "Орешарски" Цветлин Йовчев обаче бе категоричен, че "по никакъв начин никога нито са разработвани, нито са подслушвани...
София. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов ще бъде член на комисията за контрол над службите и използването на специални ра...
София. Вицепремиерът Цветлин Йовчев и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов влязоха в словесен дуел за специалните разузнавателни средства. "Нямам отказ от С...
Аз лично съм получавал стотици откази от Петканов като главен секретар на МВР, каза Борисов
София. Нямам отказ за използване на СРС-та и от много време не разписвам изобщо СРС-та. Това обяви пред журналисти в парламента вътрешният министър Цв...
София. Днес Софийски градски съд ще гледа делото срещу Цветан Цветанов за СРС-та. Очаква се по него да има пледоарии. Бившият вътрешен министър е обви...
Присъда за зам.-шефа на ГЕРБ - след евроизборите София. Ключовият свидетел по делото срещу бившия вътрешен министър Орлин Тодоров, който ръководеше а...
София. Финалът на делото срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, който е обвинен в престъпление срещу правосъдието, се отложи поне с още два д...
София. "Имаме всички гаранции, че не може да се използва техника или хора от държавни структури без да остане следа след това", заяви от ефира на пред...
София. Цветан Цветанов е бил подслушван в последните два месеца. Това съобщи неговият адвокат Менко Менков в сутрешния блок на бТВ. Той обясни, че раз...
София. Бившият земеделски министър в правителството ГЕРБ Мирослав Найденов обяви, че още се страхува за живота си и има денонощна охрана. Той обяв...
София. "Има гаранции за това, че няма да има незаконно подслушване. Това заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев пред журна...
София. С математическа формула ще се смята каква е цената за всяко едно техническо проследяване. Това стана ясно от думите на шефа на Държавна агенция...
София. "Трябва да бъде поставен консултативен съвет по темата за използването на СРС". Това каза вицепрезидентът Маргарита Попова. Тя и Росен Плевнели...
София. По-строг контрол върху използването на специални разузнавателни средства в България през 2014 г. Това обеща председателят на новото бюро за кон...
София. Съдия Димитрина Ангелова, докладчик по делото срещу Цветан Цветанов, си направи отвод. Процесът е натоварен с много високи обществени очаквани...