Кметът Спартански: Това министерство е първото, което ни чу за спортната зала
Няколко пъти сме искали от различни правителства, но винаги получавахме отговор: няма пари, каза градоначалникът на Плевен
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Няколко пъти сме искали от различни правителства, но винаги получавахме отговор: няма пари, каза градоначалникът на Плевен
Мотото му за 2020 г.: Работа и стабилност
Представители на спортните клубове и кметът на Кърджали с открито писмо до Бойко Борисов и Красен Кралев
Борисов готов да дава BG гражданство на англичаните „Тук в Кубрат при откриването на спортната зала виждам заедно ходжата и попаи мога да кажа само д...
Правителството одобри преструктуриране на разходите по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г., чрез което се осигуряват 1 309 000 л...
"Столична община инвестира в изграждането на нова ученическа спортна зала, разширение с три класни стаи и спортно игрище на открито в 98 Начално учили...
Новоремонтираната спортна зала „Енергетик" бе официално открита с второто издание на регионалните игри за хора с увреждания Американската компания Ко...
Община Сливен дава безвъзмездно 1,250 кв. м на Станка Златева за строителството на спортна зала за борба. "Предложението на кмета е теренът да бъде да...
Премиерът Бойко Борисов и министрите на регионалното развитие Лиляна Павлова и на спорта Красен Кралев прерязаха лентата на новата спортна зала в Дупн...
"Строителството на спортни зали е сред най-добрите възможности за развитие, които можем да предоставим на младите хора. Днес за пореден път с министър...
Петък е, топло е и остават само няколко часа до края на работния ден. Много от вас ще пият по една бира с приятели след това, други ще отидат на купон...
"Асарел арена" е второто бижу у нас с два терена, основната събира 2000 зрители Отоплението газ-ток е сертифицирано от Бъкингамския дворец, управля...
Министър Кралев отпуши проект за 5 милиона лева Чудесата се случват около Коледа. За Враца обаче това е време за благодарност. Тя е към спортното мин...
Кърджали. През следващата година се очаква спортната зала „Родопи" в Момчилград да бъде завършена окончателно. Реконструкцията на емблематичното съор...
Благоевград. Община Разлог доказва, че развитието на спорта е неин приоритет с инициатива за построяването на супермодерен спортен комплекс. Обществе...
София. Стартът на многофункционалната зала "Арена Бургас" бе даден днес лично от легендата на световната лека атлетика Сергей Бубка. Той заедно с кмет...
Служебното правителство одобри отпускането на 5,6 млн. лева за изграждането на многофункционалната зала в Пловдив. В началото на февруари предишния ка...
Варна. Покритият басейн към плувен комплекс „Приморски" беше официално открит, след като беше построен преди 8 месеца. „Имаше проблеми с проекта, кой...
Бургас. Правителството отне от Министерството на отбраната управлението върху имот от 8 дка и го предостави на общината за изграждането на спортната з...
Благоевград. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и кметът на Благоевград Атанас Камбитов прерязаха лентата на нова спортна зала в града на официална церемон...