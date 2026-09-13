Всичко за Спортна Зала

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Станка вдига база в Сливен

Станка вдига база в Сливен

Община Сливен дава безвъзмездно 1,250 кв. м на Станка Златева за строителството на спортна зала за борба. "Предложението на кмета е теренът да бъде да...

17 февруари | 21:55
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Петък - време за фитнес

Петък - време за фитнес

Петък е, топло е и остават само няколко часа до края на работния ден. Много от вас ще пият по една бира с приятели след това, други ще отидат на купон...

08 май | 13:08
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Спортна Варна с нов басейн

Спортна Варна с нов басейн

Варна. Покритият басейн към плувен комплекс „Приморски" беше официално открит, след като беше построен преди 8 месеца. „Имаше проблеми с проекта, кой...

23 май | 14:29
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