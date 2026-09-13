Търговски преговори ЕС-САЩ под въпрос
Париж. Френският президент Франсоа Оланд предупреди, че преговорите за свободна търговия между ЕС и САЩ, планирани за следващата седмица във Вашингтон...
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Париж. Френският президент Франсоа Оланд предупреди, че преговорите за свободна търговия между ЕС и САЩ, планирани за следващата седмица във Вашингтон...
Държавният секретар на САЩ Джон Кери заяви днес, че събирането на информации за други държави „не е необичайна практика". Той обеща, че Щатите ще про...
София. Пълни манипулации са информациите, че днес е трябвало да ходя на разпит в спецпрокуратурата. Това заяви за "Стандарт" лидерът на ГЕРБ и бивш пр...
София. Софийска градска прокуратура е възложила на специалисти от БАН експертна техническа справка за това дали е автентичен разпространеният запис...
София. Левицата не се бори за власт на БСП, а срещу втори мандат на ГЕРБ, заяви лидерът на социалистите Сергей Станишев в студиото на предаването „Л...
София. „Поредната порция записи, която озвучи предизборна България, е доказателство за две неща – че прокуратурата отново има повод да докаже дали има...
Пловдив. След всичко, което се случва напоследък, най-вече с нерегламентираните и незаконни подслушвания в домовете на хората, разбира се, че ГЕРБ ще...
Първомай. "Нито един избор досега не е минал без флашки и папки.", заяви в град Първомай лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Борисов благодари на избира...
Калпакчиев: ВСС трябва да прогледне
Екс-вътрешният министър смята, че Найденов е записал разговора си с Борисов и Кокинов
Ако се образува дисциплинарно производство, молбата му няма да бъде разгледана
София. Главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че няма съмнения в провеждането на разговорите между тройката „Борисов-Найденов-Кокинов". Записите, в...
Каква държава не може да си пази дори премиера?
София. Скандалът с подслушванията може да доведе до обезсилване на МВР. "На път сме да извадим МВР от състоянието му на готовност за противодействие н...
Русе. Много се радвам, че сме членове на ЕС, защото това ни пази, заяви председателят на Движение Бългaрия на гражданите Меглена Кунева в Русе. По дум...
София. "Единственото, с което се съобразява прокуратурата, е законът. В момента никой не може да ни упрекне в бездействие. Единственото, което ни...
Стара Загора. "Не е важно кой е изнесъл СРС-та, кой поръчва подслушванията и защо, важното е, че в Европа се налага мнението за България като страна,...
СРС-скандалът да не се замита, защото ЕС и САЩ ни наблюдават, призова Плевнелиев
София. "Действайте, а не коментирайте, г-н президент! Конституцията на Република България е съсредоточила в този момент във вашите ръце огромна влас...
София. Двайсетина души протестираха срещу подслушванията във властта пред сградата на Министерския съвет. Организаторите обявиха, че протестът им е...