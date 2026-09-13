200 000 израелски туристи у нас
Тази година има много повече туристи от Израел, очакваме да станат 200 000. Те не идват само по Черноморието и планините, но посещават и различни град...
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Тази година има много повече туристи от Израел, очакваме да станат 200 000. Те не идват само по Черноморието и планините, но посещават и различни град...
Посланикът на Израел Шаул Камиса Раз бе удостоен от ректора на Университета по библиотекознание и информационни технологии /УНБИТ/ проф. Стоян Денчев...
Повече сигурност и по-малко бюрокрация ще увеличат инвестициите, казва посланик Шаул Камиса Раз Израел и България имат традиционно добри отношения, г...
Израел помага на европейските разузнавания срещу терористичната заплаха Нивото на бдителност в България е високо, смята посланикът на Израел Шаул Кам...
"Израел не се страхува от терора и го доказахме след атентата на бургаското летище. Ръстът на туризма не спадна след случилото се. Идват все повече ту...
Стара Загора. Посланикът на Израел у нас Шаул Камиса Раз ще запал третата свещ за традиционния еврейския празник „Ханука" в Града на липите в четвърт...
Най-тежкият и най-жестокият терористичен акт, при който в синагога в Йерусалим във вторник бяха убити по най-жесток начин с ножове и брадви четирима м...
Бивши затворници, осъдени в Израел за тероризъм и сред 55-те освободени наскоро в рамките на споразумението за размяна за войника Гилад Шалит, който б...
София. Разследването на атентата в Сарафово продължава и трябва да дадем на професионалистите да го довършат докрай и да предоставят резултатите на съ...
Израел няма да допусне преминаването на "червените линии", казва посланик Шаул Камиса Раз
София. Премиерът Пламен Орешарски и външният министър Кристиан Вигенин, заедно с посланика на държавата Израел Шаул Камиса Раз, запалиха в понеделник...
София. Премиерът Пламен Орешарски и външният министър Кристиан Вигенин запалиха заедно с посланика на държавата Израел Шаул Камиса Раз седемте свещи н...
Шаул Камиса Раз, посланик на Израел в България
Ерусалим предпочита целенасочени удари по Сирия вместо широкомащабна операция
"Рисувам усмихнато слънце, което грее еднакво над всички хора и етноси", каза в петък в Пловдив кметът инж. Иван Тотев. Той постави първия щрих на кар...
Чакаме над 150 000 израелски туристи, каза посланик Шаул Камиса Раз