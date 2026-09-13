Сергей Станишев си сваля имунитета
Соцлидерът призова Цветанов да стори същото
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Соцлидерът призова Цветанов да стори същото
София. Лидерът на БСП Сергей Станишев не е разговарял с представителите на ДПС, „Атака" и „България на гражданите" за съставяне на коалиция след избор...
Събудете се, българи
София. Левицата не се бори за власт на БСП, а срещу втори мандат на ГЕРБ, заяви лидерът на социалистите Сергей Станишев в студиото на предаването „Л...
Перник. Червените хвърлят спасителен пояс на фирмите. Спираме рекета над дребния и среден бизнес, обяви пред миньорите от пернишкия рудник „Бела вода"...
БСП закри кампанията си в Хасково
Стара Загора. Много хора забравят кой направи от диктатора Борисов генерал. Това са същите хора, които го програмираха – БСП, която има навика да пост...
Търговище. „Прекрасно - Станишев излага България",така председателят на ГЕРБ Бойко Борисов коментира новината, че темата за подслушването ще бъде обсъ...
Хасково. БСП повече от всякога е символ на промяната, тя може да се случи само чрез БСП, заяви председателят на БСП Сергей Станишев на срещата си с мл...
Благоевград. На среща в Благоевград лидерът на БСП Сергей Станишев призова полицаите да не се поддават на натиска, който им упражнява бившият вътрешен...
Благоевград. "Надявам се настоящата седмица да завърши с политическия Великден, който да постави ново начало", заяви в Кресна председателят на БСП Сер...
Петрич. "Днес ГЕРБ разчитат много на апатията на българите и разчитат да се разпилее протестният вот. Единствената гаранция, че протестният вот срещу...
Стара Загора. "За нас и за хората най - важни са работата и доходите. Затова поемаме ангажимент за 250 000 работни места. Това ще стане с много работа...
Казанлък. "Трябва да подкрепяме масовия спорт и тогава ще има и успехи на големите състезания", заяви в Казанлък председателят на БСП Сергей Станишев....
София. „България практически се превърна в Първа частна държава", обяви лидерът на БСП Сергей Станишев пред Дарик радио. „Държавата е общо нещо, а не...
Сливен. "Имаме сигнали от много места. Някои формализирани, други - неофициални. Просто хората си споделят на какъв тормоз са подлагани от представите...
Стара Загора. "В чуждата преса днес сравняват разговора между Бойко Борисов, градският прокурор на София и Мирослав Найденов със сценки от „Кръстника"...
София. БСП организира първомайски митинги в цялата страна. В София, Варна, Русе, Сливен и Смолян социалистите от ще отбележат 1 май като Ден на труда...
Сопот. "Ние сме против приватизацията на ВМЗ на тъмно, на бързо и на безценица", заяви лидерът на БСП Сергей Станишев в Сопот. Той изтъкна, че е необх...
Пловдив. Председателят на БСП Сергей Станишев посети Пловдивският митрополит Дядо Николай. Той го посрещна Станишев с думите: „Благословен от Бога. Ус...