Преглед на печата в Добрич
Водещата тема на днешния брой на в. "Нова добруджанска трибуна" е на лятна тема. Ежедневникът анонсира предстоящото 15-ото издание на модна фиеста, ко...
Водещата тема на днешния брой на в. "Нова добруджанска трибуна" е на лятна тема. Ежедневникът анонсира предстоящото 15-ото издание на модна фиеста, ко...
ВИДИН „Сисипват „Видахим", съобщава на първата си страница вестник „Видин". Националната електрическа компания има задължения от 19 млн. лв., а произ...
ВИДИН Расте броят на безработните във Видинско, съобщава вестник „Видин". В областта без работа са 9032 души, със 150 повече от септември. Успокоите...
ВИДИН „За всекиго по нещо интересно". Така е озаглавено интервюто със заместник-кмета на Видин Борислава Борисова в днешния брой на вестник „Видин"....
ВИДИН Кметът остава на поста си, съобщава на първата си страница вестник „Видин". Софийската градска прокуратура поиска отстраняване на кмета от длъж...
ДОБРИЧ Водещата тема на в. "Нова добруджанска трибуна" днес е за проведеното през уикенда Общо събрание на "Албена" АД, на което акционерите взеха ре...
ДОБРИЧ Водеща тема на в. "Нова добруджанска трибуна" е от сферата на туризма. Вестникът съобщава, че това лято Албена ще предостави на гостите си б...
ДОБРИЧ Водещата тема днес на в. "Нова добруджанска трибуна" е акцията на полицията в Нови пазар, при която са задържани и двама добричлии. Вестникъ...
ДОБРИЧ И двата добрички всекидневника днес от първите си страници отделят място за репортажно отразяване на ромския празник, който честваха жителит...
ДОБРИЧ Водещата тема на в. "Нова добруджанска трибуна" е по повод проведената вчера среща на премиера Пламен Орешарски с бизнеса, като медията съоб...
ДОБРИЧ "Великите пости- вяра или здраве !" е темата на седмичникът "Седмичен глас", чийто пореден брой от днес е на пазара. Седмичникът представя н...
ДОБРИЧ И двата добрички всекидневника днес отразяват участието на 46-ти Добрички полк, участвал във възстановка от събитията по освобождението във...
ДОБРИЧ От първите си страници днес двата добрички всекидневника съобщават, че кметът на Добрич Детелина Николова и фолклорен ансамбъл "Добруджа" ще у...
БЛАГОЕВГРАД Земетресенията в Кефалония в неделя и понеделник подгониха гърците към Сандански. Само за 3 дни са наети 21 квартири в курортния град. П...
ДОБРИЧ С водещата си тема днес в. "Нова добруджанска трибуна" съобщава за новата апаратура, с която се е сдобила болницата в Балчик. Новата техника з...
ВИДИН С коледен благослов от митрополит Дометиан започва броя си вестник „Видин". Поздравления за празника към жителите на града и областта отправят...
ДОБРИЧ Вестник "Нова добруджанска трибуна" излиза с празничен брой, в който първата страница е изцяло с поздравителни адреси от институции и фирми по...
ВИДИН Два центъра от семеен тип отвориха врати, съобщава вестник „Видин". „Зора" и „Дъга" са изградени със средства от оперативната програма „Региона...
ДОБРИЧ С голямото си заглавие днес в. "Нова добруджанска трибуна" отбелязва днешният голям празник в българския календар - Никулден, като разказва за...
ВИДИН „Ще се потърси ли наказателна отговорност от болничния шеф?" е уводното заглавие на вестник „Видин". Става дума за шефа на МБАЛ д-р Цветан Васи...