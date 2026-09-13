Всичко за Петко Сертов

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Цял блок варди Сертов

Цял блок варди Сертов

След завръщането си бившият шеф на ДАНС разхожда кучето и отскача до плод-зеленчука Бившият директор на ДАНС Петко Сертов е строго охраняван след мис...

14 януари | 7:55
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Шефът на „Гранична полиция“: Няма достатъчно данни, че Сертов, че преминал българската граница

Шефът на „Гранична полиция“: Няма достатъчно данни, че Сертов, че преминал българската граница

София. Няма достатъчно данни за това, че Петко Сертов е преминал българската граница след 5 декември. Това заяви пред журналисти Захарин Пенов, директ...

14 декември | 14:55
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