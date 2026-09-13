Цял блок варди Сертов
След завръщането си бившият шеф на ДАНС разхожда кучето и отскача до плод-зеленчука Бившият директор на ДАНС Петко Сертов е строго охраняван след мис...
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След завръщането си бившият шеф на ДАНС разхожда кучето и отскача до плод-зеленчука Бившият директор на ДАНС Петко Сертов е строго охраняван след мис...
400 000 лева уж било похарчило МВР за една от най-ювелирните си акции в последно време - жената на Петко Сертов да си го доведе у дома. Вероятно това...
София. "Издирването на Петко Сертов е една от най-успешните операции на главния секретар Светлозар Лазаров. Този път нямаше жертви в операцията", заяв...
Бившият директор на ДАНС Петко Сертов изчезна около 9 ч на 5 декември 2014 г. със сив "Опел Астра". Същата вечер около 18,30 ч той бе засечен от камер...
София. Съпругът ми има здравословни проблеми. Това заяви жена му Емилия Сертова пред afera.bg по повод неговото завръщане в страната. "Снощи го прибр...
София. Бившият председател на ДАНС Петко Сертов се завърна в България. Той е минал ГКПП-Кулата около 1.30 ч. снощи, съобщи БГНЕС. Новината бе потвърде...
Бившият шеф не звънял на жена си, но общувал със сина си Шумно обсъжданата мистерия с Петко Сертов може да се окаже любовна афера. Това е една от две...
София. Съпругата на бившия председател на ДАНС Петко Сертов е поискала да бъде прекратено издирването му. Това съобщи пред Нова телевизия вътрешният м...
София. Изчезналият бивш председател на ДАНС Петко Сертов е локализиран в гръцки хотел, съобщи главният секретар на МВР Светлозар Лазаров в специално и...
София. МВР има нова информация за изчезването на бившия шеф на ДАНС Петко Сертов. Това съобщи главният секретар на МВР Светлозар Лазаров в предаването...
Петко Сертов тръгна от разведка в соца и стигна до шеф на родното ФБРФренска връзка и масонска ложа раждат най-много митове около него Тайна среща на...
Щракнали го да пазарува в гръцкия фришоп на Промахон, пътувал сам в астрата
София. Мъж, отговарящ на описанието на Петко Сертов, е бил засечен от камери на ГКПП Кулата около 18.30 ч. на 5 декември. Това съобщи на пресконференц...
Главният прокурор поиска отчет за изчезването на бившия шеф на ДАНС Шефовете на службите бяха привикани на тайна среща при главния прокурор Сотир Цац...
София. Няма достатъчно данни за това, че Петко Сертов е преминал българската граница след 5 декември. Това заяви пред журналисти Захарин Пенов, директ...
София. Бившият председател на ДАНС Петко Сертов е напуснал страната в посока Гърция. Това потвърди вътрешният министър Веселин Вучков в предаването „...
Колата, с която се движел, засечена от камерите на ГКПП Кулата
София. Председателят на Държавна агенция „Национална сигурност" Владимир Писанев заяви пред журналисти, че ДАНС не работи по издирването на бившия шеф...
София. Облитането с хеликоптер на Гранична полиция в търсене на бившия шеф на ДАНС Петко Сертов не е дало резултат, съобщи главният секретар на МВР Св...
София. "Не търсете евтини сензации", призова по Нова ТВ работодателят на изчезналия Петко Сертов Ангел Божилов, изпълнителен директор на „Обединени ен...