WhatsApp спря да работи. Кои са засегнатите
Проблемът се оказа масов: след инсталирането на WhatsApp версия 2.2329.13
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Проблемът се оказа масов: след инсталирането на WhatsApp версия 2.2329.13
Иконата се завръща обновена за 25-ата си годишнина
Nokia 215 4G, Nokia 225 4G и Nokia 235 4G са трите нови модела на финландската компания
Колекцията HMD Pulse отразява модерната естетика на оригиналната линия на HMD
Смартфоните могат да бъдат закупени в брой или на лизинг в комбинация с неограничените планове Unlimited
Почитателите не трябва да се притесняват
Задният капак на Nokia G22 е изработен от 100% рециклирана пластмаса
До края на месеца селекция от смартфони ще се предлагат на атрактивни цени с до 70% отстъпка и план от А1
Смартфонът разполага със заден панел от рециклирана пластмаса, 50МР основна камера, 2МР макрокамера и 2МР сензор за дълбочина
Местните клетъчни оператори няма да останат без оборудване, а руснаците - без мобилен интернет, съобщава "Известия"
Моделът не се страхува от вода под налягане
Неотдавна OnePlus и Oppo загубиха патентния си спор с Nokia в Германия и в резултат на това двете марки вече не могат да рекламират продуктите си в та...
Днес компанията се фокусира върху мобилни и облачни мрежови технологии
Има части на света, в които 18 февруари се отбелязва като Национален ден на батерията
Това може да влоши мобилните комуникации в бъдеще
Създадени с грижа за бъдещето: нов таблет и три смартфона Nokia
Останете свързани с 4G и VoLTE и го ползвайте по-дълго, благодарените на голямата батерия
5G мрежата за UTS Tech Lab е част от проекта Nokia 5G Futures Lab
То ще бъде използвано в Българи и още три държави
Телекомът се спря на финландската компания за основен доставчик на оборудване