Бокова призова за вдъхновение от ценностите на Мандела
София. Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова заяви, че "днес повече от всякога ни е необходим нов начин на мислене, който да бъде вдъхновен най-...
Следете всички новини, анализи и коментари за Нелсън Мандела. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова заяви, че "днес повече от всякога ни е необходим нов начин на мислене, който да бъде вдъхновен най-...
Днес се навършва една година от смъртта на обичания Нелсън Мандела. В Южна Африка днес се чуваше звук на сирени и вувузели, които предшестват тримину...
Леонардо ди Каприо обмисля съдебни действия срещу водещ американски дилър на ценности, който се опитва да продаде негова снимка с Нелсън Мандела. Фото...
Йоханесбург. Бившият президент на Южна Африка Нелсън Мандела остави наследство, оценявано на повече от 46 млн. ранда ($ 4.13 м, £2.53 м.), според изпъ...
Йоханесбург. Днес ще публикуват последната воля на покойния бивш президент на ЮАР Нелсън Мандела, предаде РИА Новости. „Не зная дали документът ще бъ...
Смъртта на бореца срещу апартейда отприщи в Южна Африка мания от търсене и предлагане на сувенири
Париж. През 60-те години на миналия век Нелсън Мандела, бъдещият герой на борбата с апартейда в Южноафриканската република, е бил обучаван от израелск...
Украсяват в бяло обикновени дръвчета вместо елхи в родината на Тата Мадиба
Претория. Ден след погребението му в южноафриканската столица Претория беше открита статуя на покойния лидер Нелсън Мандела. Деветметровият монумент с...
Мандела успокои инвеститорите, като спря национализацията и остави бял финансов министър
Южноафриканският лидер бе погребан с два часа закъснение заради дълги речи
Погребалната церемония започна с химна „Изпълни обeщанието си" („Lizalis' idinga lakho")
Претория. Първият южноафрикански чернокож президент ще бъде погребан днес в родното си село Куну, провинция Източен Кап. Тялото на Мандела е пристигн...
Борбата му срещу апартейда проваля първия му брак, намира щастието едва на 80-годишна възраст
Претория. Халюцинации, причинени от шизофрения, са станали причина преводът на речите на поклонението на Нелсън Мандела на езика на глухите да се прев...
Совето. Президентът на САЩ Барак Обама и премиерите на Великобритания и Дания - Дейвин Камерън и Хале Торнинг-Шмид, се веселиха по време на траурнат...
Мадиба си отиде с чувството на изпълнена мисия
Почетоха Мадиба с песни и танци на стадиона в Совето
Претория. Днес нацията на Република Южна Африка и светът се прощават с най великия син на Африка и най-харизматичния политик на нашето време, носителя...
Смъртта на Мадиба събира на едно място Обама, Буш, Клинтън и Картър с Кастро