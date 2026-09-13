Всичко за Нелсън Мандела

Следете всички новини, анализи и коментари за Нелсън Мандела. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Свят Мнения
Погребват Мандела в Куну

Погребват Мандела в Куну

Претория. Първият южноафрикански чернокож президент ще бъде погребан днес в родното си село Куну, провинция Източен Кап. Тялото на Мандела е пристигн...

15 декември | 6:00
0 коментара
4983
Обама се забавлява със селфи

Обама се забавлява със селфи

Совето. Президентът на САЩ Барак Обама и премиерите на Великобритания и Дания - Дейвин Камерън и Хале Торнинг-Шмид, се веселиха по време на траурнат...

11 декември | 20:50
0 коментара
14780