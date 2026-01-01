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Погват мъртвите души в БСП

Погват мъртвите души в БСП

Разград. Има партийни организации в БСП, чиято членска маса по списък е два пъти по-многобройна от гласовете, които партията е получила там на парламе...

24 ноември | 16:45
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