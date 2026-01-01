Слави шамароса "Промяната"! Ако скандалът с Асен Василев се окаже истина, вие сте самата корупция
Ще следим много внимателно какво се случва, закани се Трифонов
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Ще следим много внимателно какво се случва, закани се Трифонов
Необходимо е въвеждането на възможност за заличаване на „мъртвите души" от избирателните списъци. Това заяви председателят на парламентарната група на...
Нелегалното записване на нелегални ученици е престъпление и то трябва да бъде криминализирано, настоя министърът на образованието Тодор Танев пред бТВ...
В началния курс мигрират с родителите, а в гимназията започват работа Помните ли Гоголевия герой Чичиков, който обикаляше помешчиците и ги убеждаваше...
Мерки срещу "мъртвите души" в училищата взима министърът на образованието проф. Тодор Танев. Той предлага промени в начина на изплащане на държавната...
Катастрофи в Сливенско отнеха живота на трима души през последното денонощие. При катастрофа на пътя Сливен-Бургас малко преди разклона за с. Глушник...
Криминализиране на мъртвите души в образованието, качване на учителските заплати и въвеждане на реални цени на учебниците са сред приоритетите на МОН,...
Директори започват ежемесечни проверки дали в училищата им има фиктивно записани ученици. Това е разпоредил районният инспекторат по образованието в с...
Не само училищата, но и ученическите общежития в Пиринския край ще бъдат проверявани за „мъртви души". Служители на Регионалния инспекторат по обра...
Министърът на образованието проф. Тодор Танев свика на съвещание шефове на просветни инспекторати и директори, за да обяви основните задачи през новат...
Прословутият предизборен туризъм е напълно незаконен. И това не е заради автобусите с избиратели, пристигащи в дадено селище в деня на вота, а в самия...
Разград. Има партийни организации в БСП, чиято членска маса по списък е два пъти по-многобройна от гласовете, които партията е получила там на парламе...
София. Има реална възможност за коалиция ЕНП – ГЕРБ и Реформаторския блок, но за широка в момента не. Това заяви проф. Михаил Константинов в интервю з...
София. Заместник-министърът на вътрешните работи Филип Гунев заяви в ефира на Нова телевизия, че в списъците на ГРАО и МВР за изборите има разлика от...
Проф. Михаил Константинов Наскоро служебният премиер каза, че нямало такъв проблем, т.е. няма "мъртви души". Аз съм съгласен, че терминът може би не...
София. Депутатите ще чистят мъртвите души от списъците до март. Това е един от акцентите след съвместната среща на правителството и депутатите от упра...
Разград. Българи с двойно гражданство, които живеят и умират в Турция, където също се водят на отчет, остават да висят като мъртви души в списъка на б...
Разград. Директорка на забавачка отнесе 1200 лева глоба заради мъртви души. Районният съд в Кубрат наказа шефката на детска градина "Слънчо" в Завет М...