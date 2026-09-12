Сензационна заплата за медицинските сестри!
Какъв ефект се очаква от това
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Какъв ефект се очаква от това
Те настояват за увеличение на възнагражденията
Германия им предлага 6 бона заплата
Работят по пакет от мерки, за да станат условията за работа по-добри
Езикът ми е малко по-остър, съжали за думите си говорителят на кабинета
Търсят се десет медицински сестри за първа линия в пернишките болници
За лекарите се предвижда заплащането да бъде 1150 лв.
Те ще внесат подписка, в която настояват за промяна в категорията на труд
Това заяви премиерът Бойко Борисов пред журналисти
Бяхме свидетели на протестен ексхибиционизъм и институционална импотентност
Когато ние използваме психолози, ги изправяме срещу хора, които са извършили тежки криминални престъпления, каза Ивайло Иванов
Категорично отричаме твърдения за проявено насилие спрямо медицинските сестри, обяви НСО
Това е дълбок структурен проблем на българското здравеопазване и призовавам към откровен, конструктивен диалог, каза президентът
Творят документ в зала на НС в бившия партиен дом
Готови са на контрапротест в защита на авторитета на медицинското съсловие
Разпъват палатки пред Министерски съвет
Протестиращите определиха срещата като първа крачка в съвместна работа, която ще продължи по-дълго
Участват също вицепремиерът Дончев, социалният министър Сачева, на здравеопазването Ананиев и вътрешният министър Младенов
До момента представители на сестрите не са се появили
Синдикатът прави национален протест на 7 октомври