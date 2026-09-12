Мария Капон: Евродепутатът е на всички европейски граждани
Човек се ражда и цял живот има нужда от здравеопазване, образование и сигурност. Това са нашите приоритети, казва водачът на евролистата на партия „Ни...
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Човек се ражда и цял живот има нужда от здравеопазване, образование и сигурност. Това са нашите приоритети, казва водачът на евролистата на партия „Ни...
Бабикян коментира, че вече на четвърти поред избори настояват за обединение
Позволете ни да се борим за вас, казва на избирателите водачът на листата на "Изправи се БГ! Ние Идваме" за 16-и МИР, Пловдив-град
Разговорът ми с хората е откровен, каза Мария Капон, кандидат за народен представител от "Изправи се БГ Ние Идваме" в Пловдив
Качват се на гърба му, каза народният представител
Депутатите от ЕТН няма да подкрепят правителството на ИТН
Тя подчерта, че "Изправи се БГ! Ние идваме!" има две червени линии - на ГЕРБ и ДПС
Тя даде много интересен коментар за силата на числото
Пълна ревизия на комисията, ще сложим почтени хора в нея, каза кандидатът на "Изправи се! Мутри вън! в Пловдив
Никога не съм смятала, че ще бъде лесно, казва кандидатът на „Изправи се! Мутри, вън!“ в Полвдив
Според нея Тютюневият град може да стане едно от най-прекрасните пространства в света
Намаляване на административната тежест е едно от главните условия
От политиците се очаква да намерят формулата на промяната, казва Мария Капон
Тя и Манолова спретнаха шумен скандал в НС
Валентина Василева сменя Мария Капон като председател на Единна народна партия (ЕНП). Това решиха делегатите на Третия редовен конгрес на партията, ко...
Мария Капон, председател на ЕНП - Г-жо Капон, какво е вашето обяснение за случилото се в ДПС? Защо се стигна до знаковата реч на г-н Ахмед Доган на 1...
Председателят на Единна народна партия Мария Капон ще заведе дело за клевета срещу Владислав Карамфилов (Влади Въргала), след като той отправи обвинен...
София. „Думата „национализация" е спекулация. Ние даваме възможност на всеки един осигурен в достатъчно дълъг срок да прецени къде и по какъв начин да...
Кърджали. „Това правителство няма да има първите 100 дни толеранс. Проектобюджет 2015 не е реформаторски и въвежда в дългова спирала, защото само за п...
София. Резултатът показва, че това ще е правителство на следващите протести. Това заяви на влизане в НДК Мария Капон от Коалиция "Десните". Ниската...