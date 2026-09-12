Всичко за Избори 2013

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Връщане към двата полюса

Връщане към двата полюса

По-стабилен или по-непредсказуем ще е новият парламент в сравнение с предходния? Повечето наблюдатели изказаха мнение, че е силно поляризиран. А дали?...

19 май | 18:28
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