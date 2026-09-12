Цвета Рангелова: Възраждане връща вярата на хората
Нямаме време за губене, нямаме Родина за губене
Следете всички новини, анализи и коментари за Избори 2013. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нямаме време за губене, нямаме Родина за губене
София. Двама души са осъдени за търговия с гласове по време на парламентарните избори през май, съобщиха от прокуратурата. С други 12 души са сключени...
София. Сметната палата публикува 33 отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за...
Христова: Подаваме оставки, но не абдикираме от своята отговорност
Враца. Врачанската община съставя актове на партии и коалиции, които още не са почистили предизборната си агитация. СДС, Коалиция за България, ДАНО, Г...
Велико Търново. Двама мъже от селата Петко Каравелово и Куцина са обвинени в организиране и купуване на гласове при провеждането на парламентарните из...
София. Администрацията на Министерския съвет не знае къде се намират близо един милион бюлетини от извънредните парламентарни избори. Това са така нар...
София. Александър Димитров, който на извънредните избори за народни представители беше кандидат на ВМРО – БНД, даде показания в столичното VІ-то Район...
Варна. Срокът за подаване на жалби за касиране на изборите не е изтекъл, той изтича в четвъртък, 23 май и е седемдневен от обявяването на резултатите...
София. Секретарът на парламентарната група на ГЕРБ в 42-ото народно събрание Цвета Караянчева потвърди, че днес партията ще внесе искане за касиране...
София. Аз вярвам на Конституционния съд и не се съмнявам, че те ще бъдат подложени на натиск от водещата политическа сила в момента. Това заяви лидер...
София. Пресцентъра на ГЕРБ разпространи изявление до медиите, в което се настоява за незабавна проверка на сигнал за откраднати избирателни списъци....
София. Поне пет мандата на ДПС ще бъдат касирани, убеден е шефът на правния отдел на РЗС Емил Василев. Партията внесе жалба в Министерски съвет, с коя...
София. Членове на националното ръководство на РЗС ще внесат жалба до Конституционния съд чрез Министерски съвет за фалшификация в изборните секции в Т...
По-стабилен или по-непредсказуем ще е новият парламент в сравнение с предходния? Повечето наблюдатели изказаха мнение, че е силно поляризиран. А дали?...
Кърджали. "Страната се нуждае от друг тип правителство. За ДПС е много важно да се постигане парламентарно съгласие, което да стои зад един нов кабине...
Програмно правителство с мандат 1 г. ще ни изведе от кризата
Красимир Лалов, зам.-председател на Националното сдружение на българските превозвачи и на Конфедерацията на сдруженията на автомобилния транспорт. На...
София. 1,2 милиарда лева ДДС и забавени плащания към бизнеса ще върне кабинетът "Орешарски" до месец. Това предвижда икономическият план на номинирани...
Политиците ни владеят родния си език по-зле от завършващ абитуриент. В проектозаконите има грешки, заради които наказваме децата с ниски оценки на мат...