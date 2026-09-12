Всичко за Георги Иванов - Гонзо

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Последни новини Спорт
Шеф от школата сменя Гонзо

Шеф от школата сменя Гонзо

"Левски" ще заложи на човек от кухнята на отбора или по-точно шеф в школата за заместник на Георги Иванов за поста спортен директор на клуба, твърди "...

08 юни | 9:52
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И Гонзо подаде оставка

И Гонзо подаде оставка

Няколко часа, след като Иво Тонев подаде оставка като шеф на Управителния съвет на "Левски", своята раздяла с клуба подпечата и Георги Иванов. Очаква...

06 юни | 16:11
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