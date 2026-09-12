"Черно море" и Никола Спасов се разделиха
Георги Иванов - Гонзо ще наследи Адмирала Днес ръководството на ПФК Черно море и наставникът на тима Никола Спасов се разделиха по взаимно съгласие,...
Следете всички новини, анализи и коментари за Георги Иванов - Гонзо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Георги Иванов - Гонзо ще наследи Адмирала Днес ръководството на ПФК Черно море и наставникът на тима Никола Спасов се разделиха по взаимно съгласие,...
"Левски" ще заложи на човек от кухнята на отбора или по-точно шеф в школата за заместник на Георги Иванов за поста спортен директор на клуба, твърди "...
Няколко часа, след като Иво Тонев подаде оставка като шеф на Управителния съвет на "Левски", своята раздяла с клуба подпечата и Георги Иванов. Очаква...
Спортният директор на Левски Георги Иванов заяви пред бТВ, че когато се завърна "Георги Аспарухов" преди две години е свършил "мръсната работа". "Тре...
Герой от юбилея с шанс за изява с "Берое" Ако не вземем трофей следващото лято, си тръгвам, отсече спортният директор на "Левски" Георги Иванов. Той...
Бившият собственик на "Левски" Тодор Батков подкрепи спортния директор Георги Иванов. "Той се справя добре със задачите си. Не мисля, че трябва да си...
Измислиците за "Левски" ни изкарват извън нерви Не искахме ограда, но така е по наредба, отсече шефът на "сините" Един от собствениците на "Левски"...
Спортният директор на "Левски" Георги Иванов даде обширно интервю за "Левски ТВ", в което говори за селекцията, критиките към отбора, работата на стар...
Атакуват ни външни кръгове, отборът ще играе в Европа, категоричен е Гонзо Треньорът на "Левски" Стойчо Стоев остава, въпреки слуховете за уволнениет...
Ставаме все по-силни, обявиха Гонзо и Стойчо "Лудогорец" дръпна с шест точки на "Берое", след като удари "Левски" с 2:1 у дома в напечен мач. Щастлив...
Готови сме за първенството, не само за мача с "Лудогорец", обяви спортният директор на "сините" Георги Иванов. "Отиваме на битка в Разград, искаме да...
Имаше хубави неща от новите, обяви Гонзо след 6:0 Втори нападател се е отметнал от предварителната си договорка с "Левски", разкри спортният директор...
Чакаме отговори от четирима, обяви Гонзо "Левски" за пореден път е жертва на мениджъри, които опитват да издействат по-добри условия за клиентите си...
Спортният шеф на "Левски" Георги Иванов говори бТВ за ситуацията при "сините" в последните дни на 2015 година и по специално трансфери към и извън клу...
"Гара Дембеле вече 6 месеца не играе футбол, преди това беше по Тайланд. Скоро се чухме, с Гара Дембеле поддържаме добри контакти, но не смятам, че в...
"Това беше грозна постъпка спрямо хората, които дойдоха на мача и тези пред телевизорите. "Литекс" явно не знаят правилата", това заяви спортният дире...
Спортният шеф на "Левски" Георги Иванов заяви за клубната телевизия, че старши треньорът Стойчо Стоев, както и целият отбор, имат пълната подкрепа на...
Спортният директор на "Левски" Георги Иванов не бе щастлив от нулевото равенство в Коматево. "Треньорите да говорят, чуйте тяхното мнение", отсече той...
Спортният директор на "сините" Георги Иванов заминава днес за чужбина.
"Левски" ще направи всичко възможно, за да задържи трима основни играчи, обяви Георги Иванов след победата над "Монтана". "Сините" не позволиха корави...