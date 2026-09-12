Реформата на МВР влиза в пленарна зала
Плановете за реформа в МВР влизат за разглеждане от депутатите в пленарна зала. Реформата включва свиване на социалните придобивки на служителите на...
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Плановете за реформа в МВР влизат за разглеждане от депутатите в пленарна зала. Реформата включва свиване на социалните придобивки на служителите на...
Пълна блокада на границата, днес спират и пешеходците на Илинден Хотелиери и ресторантьори по островите в шок от блокадата Българите масово се отказ...
Българските граждани не заслужават подобно управление. Това заяви лидерът на социалистите Михаил Миков в изказване на заседанието на Националния съвет...
БСК пуска нова рубрика "Стига вече!" на сайта си Българска стопанска камара отговори на декларацията на вицепремиерът и вътрешен министър Румяна Бъчв...
Има преднамерено отношение към МВР „Ченгеджийски номера са всички публикации по отношение на МВР – как ще се смени някой от професионалното ръководст...
Човекът, който управлява МВР е Румяна Бъчварова. Най-ценният ми съветник и консултант е господин Борисов. Трябва да съм абсолютно неразумна да е се д...
Прибързаното искане за оставки не е решение при криза Стартираме дискусия "Президентът - лидер или придатък", казва Румен Петков - Г-н Петков, актуа...
„Още когато беше предложена Румяна Бъчварова за министър на вътрешните работи позицията на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ беше, че истинският министър ще бъде мини...
Защо сега полицаите ги няма на улицата, дойде времето за реформи - Г-н Домусчиев, КРИБ излезе с остра декларация за убийството на Александър Антов! К...
Ново коалиционно споразумение ще има след Нова година. Това обяви пред журналисти в парламента вицепремиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъ...
От вчера започна изплащането на обезщетенията на пенсионираните служители от МВР, 3 096 души ще получат дължимите им по закон средства. Това каза от п...
Подготвяме анекс към коалиционното споразумение, с който да уточним следващите стъпки в съдебната реформа. Най вероятно ще го подпишем през януари сле...
Много е важно в такава ситуация да не допускаме създаване на паника, както се случи вчера, да не допускаме изтичане на информация към потенциалните из...
Страните членки на НАТО се събират на светкавична среща в Брюксел след касапницата в Париж през тази нощ, съобщи Нова телевизия. В същото време в сгр...
"Надявам се да можем да опровергаем тези факти. Не е политика, не бих го допуснала". Това заяви министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова отно...
1980 са напусналите системата на МВР от началото на 2015 г. до 6 ноември. Това се посочва в писмен отговор на вицепремиера и вътрешен министър Румяна...
Вътрешният министър и вицепремиер Румяна Бъчварова се готви ударно да усвоява милиони левове през новия програмен период на еврофондовете. Това става...
„Не е обичайна практика в България да има такива протести. Не беше ясно и кой ги организира. Но категорично това не е знак за преврат. Имаше и атаки к...
Протестът показа, че полицаите са съсловието, което най-безкомпромисно защитава правата си "Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайт...
Във връзка с исканията на протестиращите служители в силовото ведомство Румяна Бъчварова свиква извънредно заседание на Съвета за социално партньорств...