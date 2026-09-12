Всичко за Бъчварова

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Мерджанов: Служителите на МВР са демотивирани да си вършат работата заради политическото ръководство

Мерджанов: Служителите на МВР са демотивирани да си вършат работата заради политическото ръководство

„Още когато беше предложена Румяна Бъчварова за министър на вътрешните работи позицията на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ беше, че истинският министър ще бъде мини...

12 януари | 17:23
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Искайте, и ще ви се даде

Искайте, и ще ви се даде

Протестът показа, че полицаите са съсловието, което най-безкомпромисно защитава правата си "Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайт...

09 ноември | 6:45
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