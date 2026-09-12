Ужасно! Почина голям наш политолог
Отиде си Антоний Гълъбов
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Отиде си Антоний Гълъбов
Проблемите произлизат от общата конюнктура и състояние на политическите партии
В служебното правителство, оглавявано от Гълъб Донев, има три групи министри
Антоний Гълъбов обясни защо коалицията буксува
Съставянето на правителство ще е още по-трудно, смята политологът
Нови избори няма да доведат до различен резултат, казва Антоний Гълъбов
Така смята доц.Антоний Гълъбов
Това смята доц. Антоний Гълъбов
Ако има нов протест, ще го оглавят синдикатите, а не триото
В момента сме премиерска, а не парламентарна република, казва доц. Антоний Гълъбов
От него зависи дали ще продължи извън закона, коментира доц. Антоний Гълъбов
Ще има смяна на министри, но ГЕРБ ще пробва да довърши мандата
Ще има смяна на министри, но ГЕРБ ще пробва да довърши мандата, казва политологът
Има струпване на пистата на популизма, казва политологът
Проектът му е комикс, каза политологът Антоний Гълъбов
Виждаме радикализиране на неговата позиция, прави война между институциите
Щабовете не успяха да превключат на друга скорост през последната седмица
Манолова разчита на противопоставянето, Фандъкова - на търсенето на диалог, казва доц. д-р Антоний Гълъбов
Сега нямаме граждански протест, а недоволство на поданици на държавата, които искат държавата да им даде, казва доц. Антоний Гълъбов
Патриотите ще се включат по-активно в управлението, а реформаторите ще си сменят формата Доц. Антоний Гълъбов - Доц. Гълъбов, кое за вас е политичес...