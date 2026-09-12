Бившият кмет на Гърмен ще съди държавата
Ахмед Башев беше задържан при полицейска акция срещу търговията с гласове
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Ахмед Башев беше задържан при полицейска акция срещу търговията с гласове
Той е пуснат от следствения арест в Банско и дори е успял да упражни правото си на глас
Кметът е задържан в акция срещу купуването на гласове
Комисията за установяване на конфликт на интереси не установи нарушения в управляваното от Ахмед Башев училище в гърменското село Огняново. Школският...
Загубилият изборите за кмет на община Гърмен кандидат на ДПС Ахмед Башев се връща на директорския пост в Основно училище „Пейо Яворов" в село Огняново...
Централният лъч пристигна в с. Дебрен, община Гърмен. Председателят на ДПС Лютви Местан, зам.-председателят на ДПС и АЛДЕ и евродепутат Филиз Хюсменов...
Няма пришълци от други райони на страната, нито пък незаконно регистрирани в ромската махала на Гърмен. Това твърди бившият кмет на общината Ахмед Баш...
ТЕЛК - Благоевград, отмени болничен лист за месец юни на бившия депутат в 42-то народно събрание от ДПС Ахмед Башев. Той бе кмет на община Гърмен до 2...
Почти по едно също време настоящият кмет на община Гърмен Минка Капитанова и бившият управник Ахмед Башев са сезирали прокуратурата с искане за разсле...
София. "Не съм спирал тока в Рибново", заяви депутатът от ДПС Ахмед Башев в ефира на Нова ТВ по повод нападките срещу него, че нарежда политически наз...
Благоевград. Уволненият директор на училището в село Рибново Манчо Джуркин и учителите, които го подкрепят, в понеделник започват да събират подписка....
София. Депутатът от ДПС и бивш кмет на Гърмен Ахмед Башев опроверга твърденията, които се появиха в медиите, че синът му ще започне работа в ДАНС без...
Благоевград. ГЕРБ внесе жалба в Административен съд с искане за касиране на изборите в Oбщина Гърмен. Това съобщи на пресконференция областният коорди...
София. ДПС ще настоява за увеличаване на премиите за тютюнопроизводителите в бюджета за следващата година, съобщи депутатът от партията Ахмед Башев пр...
Благоевград. ВМРО – Българско национално движение изпраща сигнал до Главния прокурор с искане да бъде свален имунитета на Ахмед Башев като народен пре...
София. ВМРО ще изпрати сигнал до главния прокурор с искане да бъде свален имунитетът на депутата от ДПС Ахмед Башев като народен представител. От извъ...
Гърмен. Напрежението в община Гърмен, където в неделя се проведоха частични избори за кмет, ескалира малко след края на изборния ден. Депутатът от ДПС...
София. Депутатът от ДПС и бивш кмет на Гърмен Ахмед Башев заяви в ефира на бТВ, че малцинставата ще бъдат интегрирани, включително и в държавните стру...
Благоевград. Контактната група на БСП и ДПС проведе спешна среща в края на миналата седмица в Благоевград заради забавените кадрови рокади и смени на...
Депутатът кани на сватба Местан и Корнелия Нинова