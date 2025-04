Зеленски разговаря с Росен Желязков

Проведох съдържателен разговор с българския министър-председател Росен Желязков и изразих благодарност за непоколебимата подкрепа на България за Украйна, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в социалната платформа Х.

Зеленски отбеляза, че в Украйна дълбоко се цени солидарността на българския народ.

"Обсъдихме начините за постигане на справедлив и траен мир за Украйна", пише Зеленски. "Ключов елемент от това са ефективните гаранции за сигурност, които ще действат само ако са споделени и поддържани от всички наши партньори", отбеляза той.

Украинският президент допълни, че е информирал също българския премиер за неотдавнашните разговори с лидерите на страните-партньори.

"Благодарен съм за готовността на България да работим заедно, за да стигнем по-близо до деня, когато в Украйна бъде установен справедлив и траен мир. Това единство е точно това, от което се нуждаем в момента", заключи Зеленски.

Преди това премиерът Росен Желязков благодари в социалната мрежа Х на президента на Украйна Володимир Зеленски за ползотворния разговор за общата цел за постигане на справедлив и траен мир.

Thank you President @ZelenskyyUa for the fruitful conversation about the common goal to achieve just and lasting peace.