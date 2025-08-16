Извънредно! Зеленски отива на среща с Доналд Тръмп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник. Това стана ясно от негова публикация в Телеграм.

Зеленски благодари на Тръмп за отправената покана и потвърди намерението си да се срещне с лидера на САЩ в Белия дом.

Срещата ще се състои след разговора между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, който по мнение на анализатори не доведе до споразумение за мир в Украйна.

Зеленски подчерта, че е готов да обсъди с Тръмп възможностите за постигане на мир и да получи допълнителна подкрепа за страната си.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump.



Целта на разговорите е „да обсъдят всички детайли относно прекратяване на убийствата и войната“.

Зеленски отбеляза, че разговорът между двамата лидери вече е започнал – телефонната им връзка след срещата на Тръмп с президента Путин в Аляска продължи повече от час и половина. Зеленски изрази благодарност за поканата и очаква срещата с надежда и решителност.

