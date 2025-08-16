Мелания прати послание на Путин за отвлечените украински деца

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп прати писмо на руския президент Владимир Путин, в което повдигна въпроса за тежкото положение на деца в Украйна и Русия.

Тръмп е предал лично писмото на Путин по време на срещата им в Аляска, съобщиха представители на Белия дом пред Ройтерс.

Родената в Словения Мелания Тръмп не придружи съпруга си в Аляска.

Служителите на Белия дом не разкриха подробности от съдържанието на писмото, но посочиха, че в него се споменава за

отвличането на деца по време на войната в Украйна.

Извеждането на украински деца от руските сили е много чувствителен въпрос в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Киев нарече отвличането на хиляди деца в Русия или в окупираните от руските сили територии без съгласието на родителите или настойниците им – военно престъпление, което отговаря на дефиницията на ООН за геноцид.

Москва заяви, че по този начин предпазва уязвимите деца от военната зона.

Върховният комисариат по правата на човека на ООН заяви, че Русия е причинила страдание на милиони украински деца и е нарушила техните права от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

