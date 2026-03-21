Заради войната: Азия се обръща към въглищата

Войната в Близкия изток принуждава Азия да се обърне към въглищата, за да запуши зеещата дупка, която се появява в доставките ѝ на втечнен природен газ.

Държави от Южна Корея до Индонезия и Бангладеш дават приоритет на въглищата като източник на енергия, тъй като засилващият се конфликт преобръща доставките на газ от ключов регион за износ. Сред най-засегнатите страни е Катар, дом на най-голямото съоръжение за износ на втечнен природен газ в света, на което разчитат азиатските клиенти, съобщава "Блумбърг".

Неговият завод в Рас Лафан е претърпял значителни щети след рязка ескалация на атаки срещу енергийната инфраструктура в Персийския залив. Тъй като световният пазар на газ се огъва под натиск от нарастващите цени, азиатските държави търсят алтернативи. Това означава засилване на употребата на основното им гориво - въглищата.

„Въглищата вече са доминиращото гориво в енергийния микс на Азия, съставлявайки над 40%-50% в целия регион, и отдавна са по-конкурентни по отношение на разходите от газа“, каза Сам Чуа, анализатор в Rystad Energy AS. „Но това, което се ускорява сега, е унищожаването на търсенето на газ“, каза той. „Втечненият природен газ (LNG) е просто недостъпен за чувствителните към цената купувачи.“

Най-ясният пример е Бангладеш, която е ограничила газа за електроцентралите и производителите на торове и използва капацитет на въглища като заместител, каза Чуа. Той очаква подобна динамика да се разиграе и другаде в Южна и Югоизточна Азия, където правителствата няма да искат да поемат политическите разходи от прекъсванията на електрозахранването.

По-голямата част от катарския втечнен природен газ се озовава в Азия, а последните удари са повредили около 17% от производствения капацитет на страната. Практическото затваряне на Ормузкия проток означава, че доставката на газ е почти невъзможна така или иначе.

Растящите цени на газа се отразиха и на пазара на въглища. Фючърсите на Нюкасъл, бенчмаркът за Азиатско-тихоокеанския регион, са на най-високите си нива от края на 2024 г.

Това оказва натиск върху регионалните производители на въглища да изнасят повече. Индонезия, водещият доставчик в света, позволи на миньорите да увеличат производството, като отмени предишната си политика за ограничаване на производството, за да подпомогне цените.

Други мерки включват премахването на ограничението на капацитета на въглищната енергия от Южна Корея, докато най-големият производител на електроенергия в Япония обяви възможността за преминаване към въглища, ако прекъсванията в Близкия изток продължат. Филипините, междувременно, водят преговори с Индонезия за осигуряване на повече въглища, за да гарантират стабилни доставки на енергия.

Готовността за връщане към най-мръсното изкопаемо гориво е ясен пример за това как икономическата необходимост надделява над екологичните цели. Прекъсванията в Близкия изток също повдигат въпроси дали по-чистият газ може да оправдае очакванията да играе ролята на мост към възобновяема енергия.

Междувременно правителствата са нащрек с наближаването на лятото, когато парещите горещини в голяма част от региона принуждават хората да увеличат употребата на климатици, а търсенето на електроенергия обикновено достига пик.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com