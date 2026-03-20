Войната пренарежда съюзите: Персийският залив търси защита от Европа

Продължаващата ескалация в Близкия изток може да доведе до сериозно пренареждане на международните съюзи, като държавите от Персийския залив все по-активно ще търсят партньорство с Европа. Това прогнозира политологът Мехран Камрава от университета Джорджтаун в Катар.

Според него устойчивостта и военните действия на Иран изненадват както САЩ, така и Израел. Това създава нов натиск върху западните съюзници и отваря пространство за промяна в баланса на силите. Основният ефект може да се усети именно в отношенията между държавите от Залива и Европейския съюз.

„Иран изненада Съединените щати и Израел първо със своята устойчивост, а след това и с мащаба на атаките“, заяви Камрава в интервю за Си Ен Ен.

По думите му всяка нова ескалация поставя под натиск Вашингтон и може да принуди президента Доналд Тръмп да търси по-бързо решение чрез координация с Израел.

На този фон страните от Персийския залив вече активно диверсифицират своите партньорства в областта на сигурността. Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства изграждат стратегически връзки с Европейския съюз, които могат да се задълбочат при продължаващ конфликт.

„Ако тази тенденция продължи, няма да се изненадам да видим още по-голяма зависимост и по-дълбоко партньорство с европейците“, прогнозира Камрава.

Според експерта войната не само променя военния баланс, но и ускорява дългосрочни геополитически процеси, които могат да изместят фокуса на държавите от Залива към Европа като ключов партньор за сигурност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com