Войната не е свършила! Наши експерти предупреждават за нова ескалация

Войната в Близкия изток далеч не е приключила, въпреки обявеното примирие, предупреждават български експерти. Според тях настоящата пауза в бойните действия е крехка и по-скоро отваря път за преговори, отколкото да гарантира стабилност. Геополитическото напрежение остава високо, а ключови фактори като Ормузкия проток и ядрената програма на Иран все още държат света в несигурност.

Крехко споразумение без реален край

„Войната не е свършила, така че трудно може да се каже, че има победител“, заяви пред Нова телевизия бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев. По думите му двуседмичното споразумение е само временно прекратяване на огъня, а истинските преговори между САЩ и Иран тепърва предстоят.

Според него ключът към развитието на конфликта остава контролът върху Ормузкия проток. „Ако преди оттам са минавали 80-85 кораба на ден, сега са едва 5“, подчерта Керемедчиев, като добави, че това поставя под въпрос всякакви твърдения за нормализиране на ситуацията.

Ормуз - стратегическата точка на напрежение

Контролът върху протока се превръща в основен коз на Иран. Докато Техеран запазва влияние върху този ключов маршрут, САЩ трудно могат да обявят каквато и да е победа.

Ограниченият трафик вече има отражение върху глобалните пазари, а всяко бъдещо развитие в района ще продължи да влияе директно върху енергийните доставки и цените.

НАТО и Европа - стабилност въпреки сътресенията

Капитан Васил Данов подчерта, че дори при хипотетично оттегляне на САЩ, НАТО няма да се разпадне. „С или без тях, алиансът остава солидна структура“, заяви той.

По думите му Великобритания вече води разговори с десетки държави за участие в евентуално уреждане на конфликта. В същото време европейските страни ясно показват дистанция, като подчертават, че това не е тяхна война.

Пакистан и рискът от разширяване на конфликта

Керемедчиев обърна внимание и на ролята на Пакистан, който се стреми да ограничи ескалацията. Причината е стратегическото му споразумение със Саудитска Арабия.

Ако Рияд бъде въвлечен пряко в конфликта, Пакистан може да бъде принуден да се намеси, което би отворило опасна перспектива с участието на ядрена държава.

Разминаване между САЩ и Израел

Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество подчерта, че между Вашингтон и Тел Авив има различия в стратегическите цели. „За Израел Иран е екзистенциална заплаха, докато за САЩ не е в същата степен“, заяви той.

Това разминаване усложнява възможността за единна линия на действие и прави постигането на стабилно споразумение още по-трудно.

Без политическа победа въпреки военния натиск

Според анализаторите дори тежките удари по иранската инфраструктура не са довели до решителен резултат. „Военното превъзходство не доведе до политическа победа. Режимът оцеля“, посочи Димитров.

И допълни, че независимо от изхода на бъдещите преговори, и двете страни ще се обявят за победители, което е типично за подобни конфликти.

Рискът остава висок

Експертите са единодушни, че траен мир в близко бъдеще е малко вероятен. Комбинацията от геополитически интереси, военен натиск и икономически фактори държи региона на ръба.

Вместо край на конфликта, светът наблюдава пауза преди следващата фаза, която може да се окаже още по-непредсказуема.

