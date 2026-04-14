Важно от Тръмп! Това може да се случи до два дни

Преговорите с Иран в пакистанската столица Исламабад може да бъдат възобновени през следващите два дни, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

„Наистина трябва да останете там, защото нещо може да се случи през следващите два дни и ние сме по-склонни да отидем там“, посочи Тръмп в интервю за "Ню Йорк Таймс", предаде БТА.

Той подчерта, че началникът на Генералния щаб на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир върши „страхотна работа“ по време на преговорите.

„Той е фантастичен и затова е по-вероятно да се върнем там“, каза Тръмп.

