Вашингтон даде нова отсрочка на „Лукойл“! Рафинерията в Бургас получи зелена светлина до 2027 г.

Важна новина за българския петролен сектор дойде от Вашингтон. Министерството на финансите на САЩ удължи до 24 април 2027 г. разрешението за извършване на определени трансакции с дружествата на „Лукойл“ в България. Решението позволява да продължат разрешените операции с рафинерията в Бургас, мрежата от бензиностанции и компаниите за доставка на авиационно и корабно гориво.

Новият общ лиценз № 130B е публикуван на 15 октомври от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското финансово министерство.

Документът заменя предишния лиценз № 130A, издаден през април 2026 г., който беше валиден до 29 октомври, съобщи БТА.

Решението идва на фона на продължаващите опити за продажба на международния бизнес на руския петролен концерн и сложните преговори между потенциални купувачи, инвестиционни фондове и американските регулаторни органи.

Кои дружества в България получават отсрочка

Новият американски лиценз обхваща четири дружества на „Лукойл“ у нас:

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД – рафинерията в Бургас;

„Лукойл България“ ЕООД – свързано с търговията и бензиностанциите;

„Лукойл Авиейшън България“ ЕООД – доставчик на авиационно гориво;

„Лукойл България Бункер“ ЕООД – дружество за снабдяване с корабно гориво.

Разрешението важи и за компании, в които изброените дружества пряко или косвено притежават поне 50% от собствеността.

Това осигурява допълнителен период, през който разрешените операции могат да продължат въпреки действащите американски санкции.

Отсрочката обаче не представлява отмяна на ограниченията срещу руската компания. Трансакциите с други санкционирани лица и дейностите, които не попадат в обхвата на изключението, остават забранени, освен ако не са разрешени отделно.

Още едно разрешение за бензиностанциите извън Русия

Американското финансово министерство издаде и общ лиценз № 128D.

Той разрешава определени трансакции, необходими за покупката на стоки и услуги от обекти на „Лукойл“, както и за поддръжката, експлоатацията или организираното прекратяване на дейността на бензиностанции извън Руската федерация.

Това разрешение също е валидно до 24 април 2027 г.

Документът изрично запазва забраната за прехвърляне на средства към лица или сметки, намиращи се в Русия, и не отменя останалите ограничения на американския санкционен режим.

Защо САЩ наложиха санкции на „Лукойл“

Вашингтон санкционира „Лукойл“ и „Роснефт“ през октомври 2025 г. с цел да увеличи икономическия натиск върху Москва заради войната срещу Украйна.

След решението „Лукойл“, вторият по големина производител на петрол в Русия, обяви намерението си да продаде активите си извън страната.

Това постави бъдещето на международния бизнес на компанията в центъра на сложни финансови и политически преговори.

Руският концерн притежава участия в европейски рафинерии, петролни находища в Ирак и Казахстан, както и широка международна мрежа от бензиностанции.

От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават разрешенията за определени операции, докато продължават опитите за намиране на купувачи.

Българската държава пое контрол върху управлението

Първият специален американски лиценз за българските дружества беше издаден през ноември 2025 г.

Решението последва предприетите от София законодателни мерки за въвеждане на особено управление върху бизнеса на „Лукойл“ в страната.

Тогава за особен търговски управител беше назначен бившият директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов.

Народното събрание прие и промени, които позволяват продажба на активи под особено управление при определени условия, включително без съгласието на руския собственик.

Мерките имаха за цел да ограничат риска от прекъсване на дейността на рафинерията и смущения при снабдяването с горива.

Руската страна обаче оспори предприетите действия.

В края на февруари 2026 г. швейцарското дружество „Литаско“ (Litasco), което е част от групата „Лукойл“ и е пряк собственик на българските компании, предупреди страната ни за възможно арбитражно производство.

Така към въпроса за бъдещата собственост на активите се прибави и рискът от международен правен спор.

„Карлайл“ се оттегли от сделката за милиарди

Докато разрешенията за работа се удължават, продажбата на международните активи на „Лукойл“ остава нерешена.

Американската инвестиционна компания „Карлайл Груп“ (Carlyle Group), която в началото на 2026 г. постигна споразумение за придобиването на голяма част от международния бизнес на руския концерн, вече не води активни преговори.

Според информация на „Блумбърг“ споразумението е изтекло през лятото.

Годишният отчет на „Лукойл Интернешънъл“ (Lukoil International GmbH) показва, че американската служба OFAC не е одобрила договорената през януари сделка. Срокът ѝ е изтекъл в края на юли.

Компанията продължава да търси други купувачи. <Cite refs={["turn533687search1","turn533687search9"]}/>

Провалена сделка, ново име и нови кандидати

Преди преговорите с „Карлайл“ руският концерн беше договорил продажбата на международния си бизнес на търговеца на енергийни суровини „Гънвър Груп“ (Gunvor Group). И тази сделка обаче се провали.

Междувременно самата „Гънвър“ смени името си на „Сенталион Груп“ (Centalion Group). Промяната беше обявена на 2 октомври 2026 г., заедно с планове за преместване на корпоративното седалище в Сингапур. <Cite ref="turn533687search0"/>

Сега вниманието е насочено към нова група инвеститори.

Според публикации на „Ню Йорк Таймс“ и „Файненшъл таймс“ американският милиардер Тод Боули участва в преговори за придобиване на дял от международните активи на „Лукойл“.

Потенциалната сделка предвижда значително участие на инвеститори от Близкия изток, включително структури, свързани с управляващото семейство в Абу Даби, както и двама братя милиардери от Катар.

Според публикациите катарските инвеститори имат бизнес отношения с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

Обсъжда се и участие на американска държавна финансова институция. Засега обаче няма окончателно споразумение, нито одобрена от OFAC продажба. <Cite refs={["turn317246news43","turn317246news45"]}/>

Какво означава решението за България

Новият лиценз дава на българските дружества по-дълъг период за извършване на разрешените операции в условията на действащите американски санкции.

Това е важно за рафинерията в Бургас, веригата бензиностанции, доставките на авиационно и корабно гориво и свързаните с тях компании.

Решението обаче не представлява гаранция за бъдещите цени на горивата и не решава въпроса кой ще стане собственик на международните активи на „Лукойл“.