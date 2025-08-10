Украински дронове поразиха голям руски град, има жертви

Човек загина след падането на безпилотен летателен апарат в двора на жилищен блок в Саратовска област.

Има пострадали, съобщи в Телеграм губернаторът на региона Роман Бусаргин, цитиран от ТАСС.

Дронът е паднал в двора на жилищен блок, добави той.

"Жителите са евакуирани, временен пункт за настаняване е организиран в ъседно училище. В резултат на атаката има пострадали."

По предварителни данни има един загинал, според същия източник. Медицинските служби оказват необходимата помощ на пострадалите.

По-рано руски индустриален обект в Саратовска област е бил повреден при украинско нападение с дрон, съобщи Бусаргин. "Всички необходими служби за спешна помощ работят на сцената", добави той. Губернаторът не уточни подробности за повредения обект.

Губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков пък съобщи в Телеграм, че

при украински атаки с дронове са загинали 3 души, а двама са били ранени

Повечето пострадали са се намирали в района на Борисовка, в близост до границата с украинската Харковска област.

