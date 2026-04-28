Тръмп прошепнал на Чарлз кой иска война

Eксперт по разчитане по устни твърди, че е уловил шепнато предупреждение от Доналд Тръмп към Крал Чарлз III по време на първия ден от държавното посещение на монарха в Съединените щати.

Кралят и Кралица Камила бяха посрещнати от Тръмп и първата дама Мелания Тръмп в Белия дом, с което започна историческата им визита.

Президентът увери, че Чарлз и Камила ще бъдат „наистина в безопасност“ в САЩ след потенциалния опит за покушение срещу него в събота вечер.

Според информацията, докато президентът и първата дама посрещали кралската двойка на Южната морава на Белия дом, Тръмп прошепнал на Чарлз: „Тази стрелба…“. Кралят изглежда отговорил: „Предпочитам да не стоим тук твърде дълго. Чувствам, че не трябва да съм тук.“

След това Тръмп сменил темата и споменал, че е в контакт с Владимир Путин. „В момента разговарям с Путин“, казал той, като добавил: „Той иска война", според четящата по устни Никола Хиклинг.

"Ще обсъдим това по-късно“, отвърнал Крал Чарлз III.

Но Доналд Тръмп продължил:

„Имам чувството… ако направи това, което каза, ще унищожи населението“, предупредил той.

Монархът отново опитал да смени темата:

„Друг път“, казал крал Чарлз.

След това Доналд Тръмп насочи разговора към по-непринудена тема – проекта за бална зала в Белия дом.

„Оттук се вижда директно… чак до балната зала. Искате ли да я разгледате?“ – обърнал се той към Крал Чарлз III.

Монархът реагирал с лека усмивка.

„Сигурен съм, че ще ни я покажете“, отвърнал той.

„Точно така, прав сте“, кимнал Тръмп.

Малко по-късно кралят попитал накъде се отправят:

„Накъде продължаваме?“

„Насам“, отговори президентът и поведе групата към вътрешността на Белия дом.

Днес се очаква кралят да произнесе реч пред Конгреса – едва вторият случай, в който британски монарх се обръща към съвместна сесия на законодателния орган, след Кралица Елизабет II през 1991 г.

Когато кралят и кралицата пристигнаха в Белия дом снощи, те получиха обиколка на пчелините в комплекса.

Пчелините на Белия дом са създадени през 2009 г. по време на администрацията на Барак Обама и оттогава са устойчива част от градините, като произвеждат мед.

През пролетта на 2026 г. първата дама Мелания Тръмп разшири съществуващата програма, добавяйки голям кошер във формата на Белия дом, който показа на Крал Чарлз III и Кралица Камила – и двамата запалени пчелари.

A royal buzz. 🐝



Their Majesties joined the President and First Lady for a tour of the newly unveiled and expanded White House Beehive on the South Lawn. pic.twitter.com/RGx0OtZc8v — The White House (@WhiteHouse) April 28, 2026

