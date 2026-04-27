Техеран вади нова оферта към САЩ през Пакистан

Техеран е отправил ново предложение към Съединените щати с цел да бъде отворен отново Ормузкият проток и да се сложи край на военния конфликт, съобщава CNN.

Офертата е предадена чрез посредничеството на Пакистан и предвижда ядрените преговори да бъдат отложени за по-късен етап, потвърждават официални източници.

Според „Аксиос“, идеята е да се излезе от задънената улица в преговорите и да се заобиколят вътрешните разногласия в иранското ръководство относно обхвата на ядрените отстъпки. Така Техеран се опитва да отвори път към сделка с Вашингтон, без да влиза директно в най-чувствителните теми още на първия етап.

Американският военноморски флот официално започна операции по разчистване на Ормузкия проток от ирански морски мини, за да отвори отново критичния корабен коридор за глобален транзит на петрол.

Цените на петрола отново взеха да се покачват, а иранският външен министър Абас Арагчи пристигна днес в Санкт Петербург, където трябва да се срещне с руския президент Владимир Путин. Това е нов етап от дипломатическата му обиколка, свързана с войната в Близкия изток, след провалената среща със САЩ в Исламабад, предаде АФП.

„Иранският министър на външните работи Абас Арагчи пристигна в Санкт Петербург, Русия, в понеделник сутринта, за да се срещне и разговаря с руския президент Владимир Путин“, съобщиха няколко ирански държавни медии.

Цените на петрола се повишиха днес сутринта в Азия, след като плановете за втори кръг мирни преговори между САЩ и Иран отново бяха провалени.

Брентът, глобалният бенчмарк, се повиши с 1% до 106,50 долара (78,66 британски лири) за барел, докато търгуваният в САЩ суров петрол се повиши с 1% до 95,40 долара.

