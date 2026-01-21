Тайно звуково оръжие е използвано във Венецуела: „Никой друг не го притежава“

Доналд Тръмп потвърди, че американските специални части са използвали „секретно звуково“ оръжие по време на дръзкото залавяне на венецуелския президент Николас Мадуро .

Във вторник вечерта президентът се похвали, че „никой друг“ няма оръжието, като същевременно възхвали възможностите на американските военни.

Точното естество на оръжията и как са били използвани е неизвестно. Тръмп беше сдържан, когато даваше подробности по време на интервю с водещата на NewsNation Кейти Павлич.

Павлич попита Тръмп дали американците трябва да се „страхуват“ от тези звукови устройства.

„Ами да“, отговори Тръмп.

След това той добави, че само американските военни имат достъп до звуковите оръжия, отбелязвайки: „Това е нещо, което не искам никой друг не го има. Ние имаме оръжия, за които никой друг не знае“, продължи Тръмп. „И аз казвам, че вероятно е добре да не говорим за това, но имаме някои невероятни оръжия", сподели той.

След залавянето на Мадуро се появиха съобщения, че специалните части са използвали неизвестни звукови оръжия, за да обезвредят кубинските бодигардове, назначени да защитават венецуелския диктатор. Публикации онлайн от X акаунт, се твърди, че звуковото оръжие е накарало венецуелските войници да повърнат кръв.

„Изведнъж почувствах сякаш главата ми експлодира отвътре. Всички започнахме да кървим от носа. Някои повръщаха кръв. Паднахме на земята, неспособни да се движим", каза един от охранителите.

„Дори не можахме да се изправим на крака след това звуково оръжие или каквото и да беше там.“

След съобщенията за съществуването на оръжия, представители на Кремъл поискаха САЩ да предоставят повече информация за звуковото устройство.





