Странен обект в небето стресна Турция. Има ли опасност

Небето в много турски градове се озари от ярък обект, който падна на земята.
Оказа се, че наблюдаваното в небето огнено кълбо е било метеорит, съобщи агенция Ихляс Хабер (ИХA).
В нощта на 6 срещу 7 септември имаше метеоритно вълнение сред хората в много провинции в Източното Средиземноморие и региона на Югоизточна Турция.
Около 23.47 в Хатай, Шанлъурфа, Газиантеп и околните провинции в небето беше видян ярък обект.
Няма информация къде точно е паднал обектът.
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