Случи се! Тръмп обяви блокадата на Ормуз, разпореждане за всеки кораб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американският флот незабавно ще започне блокада на Ормузкия проток и ще спира всеки съд в международни води, който е платил на Иран такса за преминаване, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви това в социалната си мрежа „Трут соушъл“ часове след американско-иранските мирни преговори в Исламабад, които завършиха без окончателно решение. Срещата „премина добре, по повечето точки (страните) се разбраха“, заяви Тръмп.

Президентът, цитиран от Асошиейтед прес, предупреди също, че САЩ са готови да „довършат“ Иран в „подходящия момент“, подчертавайки, че ядрените амбиции на Техеран са в основата на провала на преговорите.

„С незабавен ефект американският флот, най-добрият на света, ще започне процеса на БЛОКИРАНЕ на всеки кораб опитващ се да влезе или излезе от Ормузкия проток“, заяви Тръмп. Ройтерс отбелязва, че той е силно против идеята Иран да прибира такса от корабите, които минават през важния воден транспортен маршрут.

„Също така инструктирах нашия флот да търси и възпира всеки кораб в международни води, който е платил такса на Иран. Никой, който плаща незаконна такса, няма да има безопасно преминаване в открито море“, заяви той.

АП допълва, че Тръмп се стреми да упражни стратегически контрол върху водния път, отговорен за транспортирането на 20% от световните доставки на петрол преди войната, надявайки се да отнеме ключовия лост на въздействие на Иран.

Тръмп също така заяви, че очаква иранците да се върнат на масата за преговори и „да ни дадат всичко, което искаме“ след преговорите в Исламабад, добавяйки, че коментар, който той направи миналата седмица за унищожаването на иранската цивилизация, ги е тласнал да преговарят.

На преговорите в Исламабад Техеран изисква контрол над Ормузкия проток, плащане на военни репарации и прекратяване на огъня в целия регион, според иранската държавна телевизия и официални лица, както и освобождаване на замразените си активи в чужбина. Техеран също така иска да събира транзитни такси в Ормузкия проток.

Въпреки различията в Исламабад, три супертанкера, натоварени с петрол, преминаха вчера през Ормузкия проток, показват данни за корабоплаването, които изглежда са първите плавателни съдове, излезли от Персийския залив след споразумението за примирие.

