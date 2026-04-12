Напрежението расте! Тръмп с рязък отговор на Иран

Американският президент Доналд Тръмп остро отговори на Иран, които по-рано днес обяви, че иска контрол над Ормузкия проток и заплаши САЩ със "смъртоносен водовъртеж". Това стана след като Тръмп заяви, че САЩ ще блокират ключовия морски път.

Тръмп говори за Иран няколко пъти днес, като всяко следващо изявление бележеше ескалация. В интервю за Fox News той отправи нови заплахи - както към Иран, така и към съюзниците си.

Според американския президент той не иска Иран да печели пари от петрол, като избирателно пропуска танкери през Ормузкия проток.

"Няма да позволим на Иран да печели пари, като продава петрол на тези, които харесва, или като не го продава на тези, които не харесва. Ще бъде или всичко, или нищо. Видяхте какво направихме с Венецуела, ще бъде нещо много подобно на това, но на по-високо ниво", закани се той.

Тръмп също така повтори, че Иран "няма карти", но се държи така, сякаш ги има.

На въпроса дали САЩ ще продължат да атакуват Иран, ако той не се откаже от ядрената си програма, той отговори утвърдително.

"Мога да унищожа Иран за един ден", категоричен е Тръмп.

"За един час мога да унищожа цялата им енергия, всичко, всяка отделна електроцентрала, което е голяма работа. И мразя да го правя, защото ако го направя, ще ви отнеме 10 години, за да я възстановите, те никога няма да могат да я възстановят", подчерта американският президент.

Тръмп също изрази разочарованието си към НАТО и липсата на помощ относно операцията в Близкия изток.

По-рано в неделя Тръмп заяви, че САЩ ще блокират Ормузкия проток.

След 21 часа преговори с Иран в Пакистан вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че страните не са постигнали споразумение за траен мир, припомня Фокус.

