Буря в Ормузкия проток. Иран заплаши със смъртоносен водовъртеж

Иранските Гвардейци на Ислямската революция заявиха че "имат пълен контрол" върху движението в Ормузкия проток и заплашиха да хванат враговете си в "смъртоносен водовъртеж", предаде Франс прес.

"Целият трафик се намира изцяло под контрола на въоръжените сили", заяви в публикация в Х военноморското командване на Гвардейците, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви американска военноморска блокада на пролива.

"Врагът ще се окаже в капана на смъртоносен водовъртеж, ако направи погрешна стъпка", предупреди военноморското командване, придружавайки посланието си с видео, в което се виждат кораби, гледани през мерника на оръжие.

По-рано президентът Доналд Тръмп разпореди морска блокада на Ормузкия проток от страна на САЩ в отговор на „непреклонния“ отказ на Иран да се откаже от ядрените си амбиции по време на мирните преговори в Исламабад.

Макар да призна, че продължителните преговори в Пакистан са протекли „добре“ и „по повечето точки е постигнато съгласие“, Тръмп заяви, че Техеран е отказал да отстъпи по въпроса за ядрената си програма.

„С незабавно влизане в сила, Военноморските сили на САЩ, най-добрите в света, ще започнат процеса на блокиране на всички кораби, които се опитват да влязат или да напуснат Ормузкия проток“, написа Тръмп в Truth Social.

