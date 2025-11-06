САЩ предупреди! Чака се нещо невиждано с полетите

САЩ може да намалят въздушния трафик с 10% от петък, ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на правителствената криза, твърдят източници, предаде Ройтерс.

Очаква се американският министър на транспорта Шон Дъфи да нареди намаляване на въздушния трафик с 10% през 40 големи летища от петък, ако не бъде постигнато споразумение за прекратяване на т. нар. шътдаун, според източници, запознати със ситуацията.

Спирането на дейността на федералните агенции на САЩ принуди 13 000 авиационни диспечери и 50 000 служители на Администрацията за транспортна сигурност да работят без заплата и затрудни десетки хиляди полети.

Дъфи предупреди във вторник, че ако федералното правителство продължи да не работи още една седмица, това може да доведе до "масов хаос" и да го принуди да затвори част от националното въздушно пространство за въздушния трафик, което е драстична мярка, която може да обърка американската авиация.

