САЩ предупреди! Чака се нещо невиждано с полетите
Правителствената криза удари въздушния трафик
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Правителствената криза удари въздушния трафик
Вашингтон. Американският президент Барак Обама отмени обиколка в Азия заради правителствената криза в Съединените щати. Той ще изпусне два международн...
Рим. Бившият премиер на Италия Силвио Берлускони се отметна от заканата си да предизвика парламентарна криза като свали доверието си от правителството...
Рим. Италианският премиер Енрико Лета предупреди депутатите преди важния вот на доверие, че страната е изправена пред "фатален" риск, след като Силвио...
Рим. Италианският премиер Енрико Лета не прие оставката на петима министри от партия "Народ на свободата", подадена на 28 септември по призива на лиде...