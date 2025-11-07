Съкращават полети в САЩ. Милиони пътници са засегнати

Властите в Съединените щати започват от днес поетапно намаляване на вътрешните полети в опит да разтоварят авиодиспечерите, които вече повече от месец работят без заплащане заради спирането на финансирането на федералната администрация. Федералната авиационна администрация нареди съкращаване на трафика на десетки големи летища, а мерките се очаква да засегнат милиони американци в пиковия сезон на пътуванията.

Най-дългото спиране на финансирането парализира въздушния трафик

Според съвместно изявление на министъра на транспорта Шон Дъфи и директора на Федералната авиационна администрация Брайън Бедфорд, администрацията на Доналд Тръмп ще намали с до 10% полетите на 40 големи летища в страната. Сред тях са Ню Йорк, Бостън, Филаделфия, Чикаго, Детройт, Атланта, Луивил, Минеаполис, Далас, Хюстън, Маями, Вашингтон, Денвър, Лас Вегас, Лос Анджелис, Сиатъл, Сан Франциско и Солт Лейк Сити.

Съкращенията започват с 4% още днес, но ако финансирането на федералното правителство не бъде възстановено до седмица, те ще достигнат 10%. Това означава хиляди отменени или забавени полети всеки ден в момент, когато пътуванията около Деня на благодарността и коледните празници са в разгара си.

Потенциален транспортен хаос за милиони американци

Намаляването на полетите се очаква да засегне плановете за пътувания на милиони граждани. Това е първият случай от десетилетия, в който липсата на държавно финансиране принуждава авиационните власти да ограничат капацитета на въздушния транспорт.

Авиодиспечерите, които контролират полетите, продължават да работят без заплащане, докато продължава най-дългото спиране на федералния бюджет в историята на страната. От Федералната авиационна администрация заявяват, че мерките са временни и целят да предотвратят рискове за безопасността и претоварване на служителите.

Реакцията на авиокомпаниите и пътниците

Големите авиопревозвачи реагираха незабавно на съкращенията. Много компании отмениха таксите за промяна на дати или маршрути и обявиха, че клиентите ще могат да анулират билетите си и да получат пълно възстановяване на сумата.

Някои авиолинии, сред които American Airlines и Delta, посочиха, че ще редуцират предимно регионалните и късите вътрешни маршрути, за да запазят дългите полети между основните хъбове. Експерти предупреждават, че ако блокирането на финансирането продължи, американската авиация може да се изправи пред най-сериозното си изпитание от 11 септември насам.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com