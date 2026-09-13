Съкращават полети в САЩ. Милиони пътници са засегнати
Прекъсването на финансирането на държавата доведе до най-мащабното ограничение на въздушния трафик в последните години
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Прекъсването на финансирането на държавата доведе до най-мащабното ограничение на въздушния трафик в последните години
Методът е предложен от Джак Кингдън от Калифорнийския университет в Санта Барбара
Освобождаването на персонала в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ започна преди година
Променените условия на ключови пазари, особено в Германия, наложиха корекции на капацитета
"Фолксваген" също така е въвлечена в битка със синдикатите относно планиран основен ремонт
Основните синдикати на компанията не пожелаха да коментират
Двадесет от най-големите банки в света са съкратили поне 61 905 работни места
Към 30 септември Мета разполагаше с над 87 000 служители по целия свят
45% съобщиха, че вече са намалили броя на персонала си през второто тримесечие на 2020 г.
Фондът за лечение на деца ще съкрати административните срокове, за да може документите на пациентите да бъдат по-бързо придвижвани и лечението да не с...
Световният пазар на оръжия се е увеличил с 6,6 млрд. долара през 2015 г.
Просветното министерство готви изключително мащабна програма за оптимизиране на разходите на Великотърновския университет. Неотдавна стана ясно, че то...
С 10% ще бъде намалена числеността на персонала в Министерството на енергетиката – от 211 на 191 щатни бройки. Това е регламентирано в новия Устройств...
Deutsche Bank обяви планове за съкращаване на 35 хиляди работни места през следващите две години като част от преструктуране на финансовата институция...
София. Ще има 10% съкращение на щатните служители в главна дирекция "Изпълнение на наказанията", съобщи зам.-министърът на правосъдието Андрей Янкулов...
Белград. Сръбският парламент обсъжда с Международния валутен фонд (МВФ) съкращаване в размер на 5% на държавната администрация, предаде "Ройтерс". Мяр...
София. С промяна в Устройствения правилник на Министерството на икономиката и енергетиката правителството преструктурира администрацията на ведомствот...
София. Води се дискусия и се правят анализи за съкращаването на администрацията. Всяко министерство и ведомство прави анализи на финансовата ситуация...