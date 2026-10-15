Рюте с първи думи след срещата с Радев

Българският премиер Румен Радев и румънският президент Никушор Дан разговаряха с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за сигурността в Черно море. Срещата се проведе в Брюксел в рамките на Европейския съвет.

„Ползотворна среща с българския министър-председател Румен Радев и румънския президент Никушор Дан относно сигурността в Черно море и последните атаки срещу търговското корабоплаване. НАТО укрепи позицията си по Източния фланг, включително чрез увеличаване на способностите за противодействие на дронове. НАТО ще продължи да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в Черно море,като адаптира мерките си за възпиране и отбрана според необходимостта”, написа Марк Рюте в профила си в социалната мрежа Х.

Румен Радев и Никушор Дан настояват за засилване на съюзническата защита на търговското корабоплаване след серията атаки срещу цивилни съдове. Сред обсъжданите инициативи са мораториум върху нападенията и предложението на Румъния за съвместно командване на НАТО в Черно море с участието на България и Турция.