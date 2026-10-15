Напрежението в Брюксел расте! Радев подкрепи дизеловата сделка на Тръмп

На срещата на върха на Европейския съвет в Брюксел българският премиер Румен Радев обяви атаките срещу цивилни кораби в Черно море за абсолютно недопустими и призова ЕС да подкрепи инициирания от България мораториум върху бойните действия срещу търговски съдове. Инициативата се провежда съвместно с Румъния и Турция, като действията между София и Букурещ вече са координирани.

По време на форума Радев подкрепи договорената сделка за доставка на дизел между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин, въпреки действащите западни санкции. Позицията му влезе в пряк сблъсък с европейските му колеги.

Шведският министър-председател Улф Кристерсон изрази съжаление за споразумението, заявявайки, че всяка стъпка в подкрепа на руското военно финансиране е лош сигнал, и препотвърди пълната си подкрепа за украинския президент Володимир Зеленски.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас напомни, че основната част от финансовите ресурси за руската агресия идва от петролните приходи, поради което ЕС продължава натиска си над Москва чрез поредните си санкционни пакети. От своя страна, премиерът на Люксембург подчерта, че фокусът на Европа трябва да остане върху ускорената диверсификация на енергийните източници.