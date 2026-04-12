Пробив в Ормузкия проток. Първи супертанкери напуснаха Персийския залив

Първите сигнали за разхлабване на енергийната блокада в Персийския залив вече са факт, след като три напълно натоварени супертанкера преминаха през Ормузкия проток и напуснаха региона, предаде Ройтерс.

Данните за корабоплаването показват, че това са първите подобни движения след обявеното примирие между САЩ и Иран. Става дума за ключов момент за глобалните пазари, тъй като именно този маршрут е жизненоважен за световните доставки на петрол и втечнен газ. Въпреки това ситуацията остава крехка, а напрежението далеч не е изчезнало.

Първи пробив след блокадата

Трите танкера - Serifos под либерийски флаг, както и Cospearl Lake и He Rong Hai под китайски флаг - са преминали през така наречения обходен маршрут около иранския остров Ларак. Всеки от тях превозва до 2 милиона барела петрол, което превръща операцията в значим тест за възстановяване на трафика. Преминаването им се разглежда като първи реален знак, че блокадата започва да се пропуква.

Особено внимание привлича танкерът Serifos, който е нает от тайландската държавна енергийна компания PTT и е натоварен със суров петрол от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Очаква се той да достигне Малайзия в края на април, което подчертава значението на маршрута за азиатските пазари.

Китай и Азия в центъра на движението

Двата китайски супертанкера също са част от стратегическа енергийна схема. Cospearl Lake превозва иракски петрол и е насочен към пристанище Джоушан в Източен Китай, докато крайната дестинация на He Rong Hai остава неясна. И двата кораба са наети от Unipec - търговското подразделение на китайския енергиен гигант Sinopec.

Тези движения показват ясно, че Азия остава основният двигател на търсенето и ключов фактор в опитите за нормализиране на доставките след кризата.

Стотици кораби все още чакат

Въпреки първите преминавания ситуацията далеч не е нормализирана. Стотици танкери остават блокирани в Персийския залив, очаквайки разрешение да напуснат региона в рамките на двуседмичното примирие. Това създава сериозно напрежение върху глобалните доставки и поддържа висока несигурност на пазарите.

Още миналата седмица танкерът Ocean Thunder, натоварен с иракски петрол, успя да премине през протока, което подсказва, че процесът на деблокиране започва постепенно и сс повишено внимание.

Движение и в обратна посока

Паралелно с изходящия трафик се наблюдава и движение на празни танкери към Персийския залив. Три кораба вече са навлезли в Ормузкия проток, за да поемат нови товари. Сред тях е Agios Fanourios I, който се насочва към Ирак, за да натовари петрол за Виетнам.

Този двупосочен поток показва, че индустрията започва да се адаптира към новите условия, но рискът остава висок.

Енергийната карта се пренарежда

Ормузкият проток остава един от най-чувствителните геополитически точки в света, през който преминават около 20 процента от глобалните доставки на енергийни ресурси. Блокирането му след началото на конфликта доведе до рязък скок в цените на петрола и сътресения на пазарите.

Сега, дори и с частично възстановяване на трафика, светът остава нащрек. Всеки нов кораб, който преминава през протока, се превръща в сигнал - не само за икономиката, но и за посоката, в която ще се развие геополитическата ситуация.

