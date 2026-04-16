Примирие под въпрос! САЩ отрязаха слуховете, Иран изостря тона

Белият дом отрече информацията, че планира удължаване на двуседмичното примирие с Иран след изтичането на срока идния вторник. Говорителката Карълайн Левит заяви, че подобни твърдения са неточни и към момента няма официално искане за нов срок.

Въпреки това САЩ продължават разговорите с Техеран, които определят като продуктивни. Развитието идва на фона на рязко нарастващо напрежение в региона.

"Видях неточни информации, че официално сме поискали удължаване на примирието. Това не е вярно към този момент. Оставаме ангажирани в разговорите, които вицепрезидентът и президентът окачествиха като продуктивни, но засега е само това", заяви Левит.

Паралелно с това в Техеран пристигна началникът на пакистанската армия Асим Мунир, който се опитва да посредничи между Иран и САЩ по въпроса за ядрената програма. Според иранската агенция Тасним двете страни ще обсъдят обменените съобщения между Вашингтон и Техеран през последните дни.

Ситуацията се изостря и по линия на морската сигурност. Според източници на Ройтерс Иран е готов да обмисли възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток, но това става на фона на директни заплахи. В третия ден от американската блокада на иранските пристанища Техеран предупреди, че може да затвори търговския път през Червено море.

Военен съветник на върховния лидер Моджтаба Хаменей заяви, че иранската армия е готова да пленява американски войници при сухопътно навлизане, както и да потапя американски кораби, участващи в блокадата. Тези изявления рязко повишават риска от нова ескалация въпреки продължаващите дипломатически контакти.

На този фон Сенатът на САЩ подкрепи правомощията на президента Доналд Тръмп да продължи военните действия, ако преговорите се провалят. Това е четвърти неуспешен опит на демократите да ограничат военната намеса. Според проучване на Ройтерс и Ipsos от края на март 60 процента от американците са против удари по Иран, но 74 процента от привържениците на Републиканската партия ги подкрепят.

