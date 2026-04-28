Повдигнаха обвинение срещу Алън, грози го доживотен

31-годишният Коул Томас Алън е обвинен в опит за убийство на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Грози го доживотен затвор, ако бъде признат за виновен

Мъжът нахлу на вечеря на Асоциацията на кореспондентите на Белия дом във Вашингтон в събота, на която присъстваха президентът на САЩ Доналд Тръмп, съпругата му Мелания и вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

На брифинг на Министерството на правосъдието бяха показани оръжията, които е носил – полуавтоматичен пистолет, помпена пушка и три ножа.

Агент на „Сикрет сървис“ е бил прострелян, но не е бил сериозно ранен по време на нападението в хотела. Обвиняемият го грози доживотен затвор, ако бъде признат за виновен.

По време на инцидента в събота вечер Тръмп, Мелания, Джей Ди Ванс, членове на кабинета и други служители на Белия дом бяха изведени от балната зала на хотел „Хилтън“ във Вашингтон, след като се чу стрелба.

Твърди се, че заподозреният е преминал бързо през контролно-пропускателен пункт на един етаж – над мястото на провеждане на събитието в сутерена.

„Един служител от „Сикрет сървис“ е бил прострелян в гърдите, но е носил бронирана жилетка, която е работила“, заяви на пресконференция в понеделник изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш.

Не е ясно дали агентът е прострелян от заподозрения или е попаднал под кръстосан огън от други правоохранителни органи. Той е изписан от болница вече.

Коул Томас Алън е преминал границите на няколко щати, за да се опита да убие Тръмп. Напуснал е дома си в град Торънс в района на Лос Анджелис на 21 април и е пътувал с влак до Чикаго, съобщиха властите.

На 24 април напуска Чикаго и пристига във Вашингтон, където се настанява в хотел „Хилтън“ в навечерието на галавечерята.

